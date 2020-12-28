Экс-глава Луганской области: проект «Новороссия» не закончился

Бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Украины генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль предупредил, что проект «Новороссия» еще не закончился. Он напомнил, что проект включал идею объединения нескольких регионов Украины.

«Проект "Новороссия" не закончился. Все думают, что это все. Проект "Новороссия" включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области»,— сказал господин Москаль в эфире Youtube-канала «Апостроф».

Геннадий Москаль работал председателем Луганской областной госадминистрации с 18 сентября 2014 года по 15 июля 2015 года. Он возглавлял регион после начала конфликта на востоке Украины. С 19 сентября 2014 года госадминистрацию перенесли из Луганска в Северодонецк. В Луганске находится правительство самопровозглашенной ЛНР.

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР в 2014 году объявили о создании конфедеративного государства Новороссия. Название берет начало от одноименного исторического региона Российской империи. Президент Владимир Путин в 2014 году напоминал, что Харьков, Донецк, Луганск, Херсон, Николаев, Одесса «в царские времена не входили в состав Украины, а были переданы ей позже». Соглашение о конфедерации ДНР и ЛНР было приостановлено весной 2015 года.

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