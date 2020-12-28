Разработчики остались в прежних офисах Госзакупки софта для работы с документами не выросли

Госзакупки офисного программного обеспечения (ПО) оказались в 2020 году ниже ожиданий. Продажи остались примерно на уровне прошлогодних 6 млрд руб., около 80% из которых приходится на Microsoft. Импортозамещение в этом сегменте перестает носить директивный характер, но интерес к российским продуктам сохраняется, утверждают участники рынка.

По итогам 2020 году рынок офисного ПО для B2G-сегмента (business-to-government; продажи госорганам и госкомпаниям) в России не покажет ожидавшегося роста и останется практически на уровне 2019 года — 5,96 млрд руб., говорится в отчете компании «Новые коммуникационные технологии» (НКТ; разработчик пакета «Р7-Офис»), с которым ознакомился “Ъ”.

Около 80% сегмента занимает американская Microsoft.

Ситуация начнет меняться с 2021 года, ожидают в НКТ. По ее оценке, в ближайшие три года рынок будет расти в среднем на 9% за счет замещения иностранных продуктов отечественными и к 2023 году достигнет 7,72 млрд руб. Импортозамещение перестало носить «директивный характер», рынок всерьез рассматривает отечественные программные продукты, уверены в НКТ.

В компании «Новые облачные технологии» (НОТ; разработчик пакета «МойОфис») оценки НКТ считают «радикально заниженными», но своих не приводят. В 2020 году главным драйвером развития офисного ПО стали системы видео-конференц-связи, отмечает глава НОТ Дмитрий Комиссаров. Хотя в 2020 году основная часть роста сегмента тоже пришлась на иностранные сервисы, есть все предпосылки для наращивания в 2021 году доли российских компаний, считает он.

Приведенные оценки выглядят достаточно правдоподобно, если говорить об оценке именно «офисных пакетов» без учета широкого спектра офисного ПО, куда входят и браузеры, и системы электронного документооборота, и многое другое, возражает гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

Политика импортозамещения помогла расширить рынок, но она работает только при наличии качественных отечественных продуктов, уверен он.

Темпы роста рынка российского офисного ПО в этом году оказались ниже ожидаемых, но интерес к нему все равно растет, считает руководитель отдела развития продаж отечественного ПО компании Softline Дмитрий Сорокин. Коммерческие организации и госкомпании, по его словам, проявляют интерес к функциональным возможностям отечественных продуктов, для них важно не просто выполнить требования регулятора, но и получить экономическую выгоду от внедрения.

Наиболее востребованными у заказчиков продуктами он называет «МойОфис» и «Р7-Офис», а среди их преимуществ — мультиплатформенность, стабильность ценообразования на фоне колебаний валют и территориальную близость разработчиков, что упрощает работу техподдержки и позволяет быстрее реагировать на отклики пользователей.

Новые участники рынка начинают серьезно восприниматься покупателями, это может привести к изменению распределения долей на рынке, соглашается партнер департамента управления рисками Deloitte в СНГ Сергей Кудряшов.

Импортозамещение остается обязательным требованием для госкомпаний и компаний с госучастием, более того, обязательная доля российского ПО в общем объеме увеличивается, напоминает директор технологической практики KPMG в России и СНГ Сергей Вихарев. Дополнительный импульс рынку, по его мнению, может придать пересмотр реестра отечественного ПО в сторону исключения некоторых компонентов с открытым кодом и малой локализацией.

Юлия Степанова