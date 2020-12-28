СКА пострадал от бывших игроков

Хоккеисты СКА прервали серию удачных выступлений в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проиграв в Москве «Динамо» со счетом 1:2. Победа была добыта хозяевами в овертайме, когда отличился их форвард Вадим Шипачев, когда-то игравший за СКА. Еще один гол забил у «Динамо» другой бывший армеец — Дмитрий Кагарлицкий. Вот и не верь разговорам о том, что для игроков матчи против бывших команд — принципиальные.

Петербуржцы удачно проводили декабрьский отрезок. Обыграли с крупным счетом дома «Автомобилист» (7:2), рижское «Динамо» в гостях (4:1). Потом начали сдавать. Но только в плане результативности. Так, матч с ЦСКА, состоявшийся в Ледовом дворце, завершился победой хозяев 4:3. Они выиграли серию буллитов. Хотя еще в третьем периоде вели со счетом 3:1, и, казалось, победе ничто не угрожает. Но две ошибки за минуту перевели игру в овертайм.

Такой же тяжелой получилась на неделе победа над череповецкой «Северсталью», середнячком КХЛ. Два периода соперники не могли распечатать ворота друг друга. И только в третьем броски финского нападающего Йонаса Кемппайнена принесли СКА победу 2:0. Этим матчем армейцы попрощались со зрителями Ледового дворца, которых в последнее время собиралось немного из-за «ковидных» ограничений. Теперь на лед домашней арены игроки СКА выйдут 10 января — снова будет дуэль с ЦСКА. А пока у команды — выездная серия матчей, которая началась в этом году и завершится уже в следующем с перерывом на празднование Нового года.

Первую игру серии армейцы провели в субботу с «Динамо», и получилась она такой же тягучей и малорезультативной, как матчи с ЦСКА и «Северсталью». Достаточно сказать, что отличились хоккеисты СКА теперь уже только один раз: защитник Антон Белов сравнял счет после передачи Владимира Ткачева на финише второй двадцатиминутки. Это был ответ на шайбу, которую провели динамовцы. Причем отличился у них Дмитрий Кагарлицкий. Тот самый, который провел прошлый сезон в СКА. Его переманили в петербургскую команду как результативного форварда: играя за московское «Динамо», Кагарлицкий забросил 24 шайбы и сделал 37 результативных передач в сезоне 2018/2019. Но в СКА у него, что называется, не «пошло». Только четыре гола и одиннадцать передач в 36 играх. Форвард решил вернуться в «Динамо». Сейчас снова исправно забивает. Видно, климат для Кагарлицкого в Петербурге «не тот», как поет Александр Розенбаум.

Еще один хоккеист, у которого в «Динамо» открылось второе дыхание,— форвард Вадим Шипачев. Он перешел в московский клуб два года назад после неудачной поездки в НХЛ, куда он отправился из СКА. В армейском клубе Шипачев играл в тройке с Артемием Панариным и Евгением Дадоновым — она была лучшей в нашем хоккее в середине «десятых». Ее даже сравнивали с советским звеном Владимир Крутов — Игорь Ларионов — Сергей Макаров.

Теперь Панарин и Дадонов играют в НХЛ, а у Шипачева там не получилось. Он уехал, разорвав контракт с клубом «Вегас Голден Найтс». И подписал новый контракт со СКА. Но без привычных партнеров игра за армейский клуб у Шипачева не клеилась. И он отправился «реанимировать» карьеру в «Динамо». Сейчас Вадим — второй бомбардир КХЛ после форварда «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнена: на счету форварда «Динамо» 13 голов и 29 результативных передач. По умению давать пасы Шипачеву вообще нет равных в лиге. Вроде СКА пытается собрать под своими знаменами лучших игроков. Но такой нападающий не пригодился.

Именно Шипачев принес динамовцам победу в матче со СКА, поразив ворота голкипера Александра Самонова в овертайме. Тренеры петербургской команды доверили в этом матче последний рубеж Самонову. Хотя до этого удачно играл шведский легионер Магнус Хелльберг. Еще у СКА есть талантливый вратарь Ярослав Аскаров, который сейчас выступает в составе молодежной сборной России на чемпионате мира, проходящем в Эдмонтоне. В эту команду СКА делегировал еще несколько игроков.

Пока молодежь армейцев бьется за сборную, хоккеистам СКА осталось провести до Нового года два матча в чемпионате КХЛ. В понедельник они сыграют в «Сочи» против одноименного клуба, а завершат 2020-й матчем в Хельсинки с «Йокеритом». В турнирной таблице для СКА ничего не меняется, он в числе лидеров Западной конференции.

Кирилл Легков