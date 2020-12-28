Российскому бойцу не засчитали трансляцию

Один из самых известных российских бойцов Сергей Ковалев может превратиться в центрального персонажа первого громкого кейса, связанного с защитой медиаправ в профессиональном боксе в его свежей истории. Претензии к нему появились у стримингового сервиса DAZN из-за трансляции боя 19 декабря между Саулем Альваресом и Каллумом Смитом. Ковалев вел ее на своей странице в Instagram. При этом на конец января у него назначен важный с точки зрения перспектив вернуть себе чемпионский титул в полутяжелом весе бой против Бектемира Меликузиева, и транслировать его должен именно DAZN.

О том, что стриминговый сервис DAZN может подать иск к Сергею Ковалеву, сообщил The Athletic. Эту информацию подтвердил целый ряд других ресурсов. По их данным, претензии к Ковалеву связаны с постом, появившимся в его аккаунте в Instagram 19 декабря.

Речь идет о проведенной Сергеем Ковалевым трансляции боя между американцем Саулем Альваресом и британцем Каллумом Смитом, на кону в котором стоял титул чемпиона мира в суперсреднем весе (до 76,2 кг). Он входил в число наиболее востребованных поединков года благодаря в первую очередь участию в нем Альвареса, находящегося на верхней строчке большинства рейтингов лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Американец проводил первый матч после длившегося чуть больше года перерыва. В предыдущем — в ноябре 2019 года — он дрался как раз с Сергеем Ковалевым в рамках родного для россиянина полутяжелого веса (до 79,4 кг). Но Сауль Альварес сумел нокаутировать оппонента, отняв у него титул Всемирной боксерской организации (WBO), который, правда, почти сразу освободил ради выступлений в других категориях.

Права на показ его боя принадлежали DAZN. Именно с этого сервиса чуть более двух лет назад началось активное вторжение интернет-ресурсов на рынок боксерских трансляций, уже существенно подорвавшее на нем позиции телевидения. За это время громких кейсов о нарушении их медиаправ зафиксировано не было.

В любом случае грандиозными финансовыми потерями потенциальный иск DAZN к Сергею Ковалеву о компенсации ущерба спортсмену вряд ли грозит. Трансляция в Instagram Ковалева на пике собрала чуть более 2,5 тыс. просмотров. А цена трансляции официальной, на DAZN, составляла $69,99. При этом ее могли бесплатно увидеть обладатели месячной ($19,99) или годовой ($99,99) подписок. По оценкам различных источников, сервис может оценить ущерб в суммы от $50 тыс. до $250 тыс.

Гораздо неприятнее для Сергея Ковалева другое обстоятельство. В свои 37 лет и даже после проигрыша Саулю Альваресу Ковалев с его блестящей карьерой, в которой было даже признание сильнейшим боксером года в мире, по-прежнему котируется очень высоко. Показательно, что в рейтинге полутяжеловесов BoxRec он располагается на первой позиции, выше двух соотечественников, владеющих чемпионскими поясами,— Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Сомнений в том, что в ближайшем будущем Ковалев мог бы снова претендовать на титул чемпиона, по сути, нет.

В этом смысле для него крайне важно ярко и убедительно провести ближайший поединок. В нем 30 января в Москве Сергей Ковалев должен встретиться с узбекским бойцом Бектемиром Меликузиевым. Меликузиев — восходящая звезда бокса. Серебряный призер Олимпиады 2016 года, он выиграл все шесть первых профессиональных боев, пять — нокаутом, заслужив хорошие отзывы от экспертов. Проблема заключается в том, что именно DAZN принадлежат медиаправа на шоу, в рамках которого выступают Сергей Ковалев и Бектемир Меликузиев.

Алексей Доспехов