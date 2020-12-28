Пластилиновый коронавирус

Как встречать, что дарить и как себя вести с Дедом Морозом? Неочевидные ответы на простые вопросы.

Маша Трауб

Предновогодняя неделя у детей получилась, мягко говоря, странная. Никто не знал, даже учителя, до какого числа учимся — до 25-го или до 30-го? И когда выходим с каникул — 11 января или каникулярное время продлят еще на неделю: ходили ведь слухи? Родители задавали вопросы, остававшиеся без ответа. «Ну как строить планы?» — спрашивали одни. «Ничего себе, вы еще какие-то планы строите!» — удивлялись другие.

Учителя старших классов тоже, видимо, не знали, что принесет новый год, поэтому старый решили завершить ударным залпом контрольных, тестов и оценок, чтобы в случае не только офлайн-, но и онлайн-локдауна детей можно было аттестовать за триместр.

Я зашла вечером в комнату дочери и увидела, что она сидит на полу, на кровати стоит телефон на подставке, а девочка делает странные пассы руками и показывает какие-то знаки пальцами. При этом напряженно смотрит в телефон. Я решила, что все, из-за онлайн-общения дети даже говорить разучились, уже знаками обмениваются.

— Что-то случилось? — аккуратно поинтересовалась я, пытаясь распознать в знаках дочери хоть что-то знакомое. Точно не «коза» и не «виктори». Не неприличный жест. Может, новый какой-то школьный «ручной» сленг успели изобрести?

— Нет,— ответила дочь, продолжая что-то изображать ладонями. Я же лихорадочно соображала — может, это хип-хоп или вог — танцевальные жесты?

Я никак не привыкну к этим заданиям. Учительница по физре, отчаявшись собрать детей на дистанционную утреннюю гимнастику, сначала попросила прислать фотографии, как дети пресс качают или отжимаются. Наши дети умело пользуются фотошопом — и гантели себе пририсовали здоровенные, и пресс «кубиками» на собственных животах изобразили. Девочки себе ноги так удлинили, что учительнице нехорошо стало. И тогда она дала задание на координацию. Поочередно сгибать пальцы определенным способом или скрещивать руки — одну с раскрытой ладонью, другую — зажатую в кулак. Записать видео и прислать.

Родителям младших школьников в категорической форме запретили дарить учителям и детям традиционные новогодние подарки. Объяснение: «Вы же не знаете, где их фасовали и кто?» Но родители решили одарить детей тайно — на школьном дворе. Моя приятельница как раз отвечала за тайное одаривание не только детей, но и учителей — подкарауливала на выходе из школы, чтобы вручить подарок. За некоторыми бежать приходилось.

В детских садах новогодние утренники не отменили, но проводили их без родителей. Мамы и папы могли наблюдать за детьми онлайн. Как рассказала мне мама пятилетней Ксюши, утренник прошел хорошо. Родителям переслали в чат результаты анализов Деда Мороза и Снегурочки на ковид. Дедушка был не только в бороде, но и в маске. Как и Снегурочка. Социальную дистанцию соблюдали. Ксюша хотела сесть на колени Дедушке Морозу и загадать желание, но тот от нее шарахнулся и чуть не упал под елку. Ксюша расплакалась, думая, что плохо себя вела, Дед Мороз узнал про ее поведение и подарка ей не достанется. Поэтому категорически отказалась читать стишок. Раз ей подарок не положен, значит, и Деду Морозу стишок не положен.

Но больше всего меня потрясла фотография, присланная давней знакомой. Ее дочке Софе три года. «Угадай, что это?» — подписала фото приятельница. Мне даже гадать не пришлось. Оказалось, что под Новый год в их детском саду провели традиционный конкурс на лучшую поделку из пластилина. Лепили в садике, чтобы все было честно, без родительской помощи. Но трехлетки лепили не снеговичка, катая колобочки из пластилина. Дети лепили коронавирус! Софа плакала — не она заняла первое место. Потому что слепила коронавирус из синего пластилина, а надо было из красного или зеленого. А вместо колбасок, торчащих из колобочка, Софа налепила плоские блямбочки разноцветные. А надо было одноцветные.

Софа была не согласна с решением воспитательницы. «Мой красивее!» — возмущалась девочка. Моя приятельница выставила фотографию с поделкой дочки в родительский чат с подписью: «Коронавирус мутирует, поэтому разноцветный». «Победу моей дочери считаю заслуженной. Родительский чат не место для ваших глупых шуток»,— ответила мама победительницы конкурса.

Эта же мама предложила подарить детям на Новый год игрушки-антистресс в виде коронавируса. Дальше инициативная мамаша, видимо, цитировала сайт производителя: «Коронавируса можно не бояться, если он не витает в воздухе, а спокойно лежит на диване».

Игрушки предлагалось купить в двух размерах: «юный коронавирус» — 20 сантиметров и «большой брат» — 40 сантиметров.

«Родители, определяйтесь побыстрее, кого берете? Юного или старшего брата?» — писала мама. «Может, бычка подарим? — уточнила моя приятельница.— Все-таки символ года». «В прошлом году всем крыс подарили, никому не понравилось. Некоторые дети, например, моя дочь, плакали. Она крыс боится!» — отрезала мама, выступавшая за коронавирус-антистресс.

Моя приятельница прислала в ответ картинку, которая гуляет по соцсетям: сидят две крысы, и одна другую спрашивает: «Ты собираешься прививаться?» Вторая отвечает: «Нет, подожду, когда вакцину на людях проверят». Конечно, вспыхнул скандал. Подключились другие родители, которые считали, что их поделка заслуживает победы. «А у моей красный пластилин закончился, поэтому она из черного слепила! А ее поделку даже на шкафчик не поставили!» «Лучше следите за пластилином!» — ответила мама победительницы. «А мой вот такое слепил. Я думала, что они конфетку лепят или шишку! Только от вас узнала, какое было задание»,— написала еще одна мама, сопроводив сообщение рыдающим смайликом. «Это какашка, а не конфетка»,— мама победительницы объявила крестовый поход против других родителей.

— Мам, а как мы Новый год отмечать будем? — спросила моя дочь.

— Не знаю, а как ты хочешь?

— А правда, что есть примета — как год встретишь, так его и проведешь? — уточнила дочь.

— Ну, так считается.

— Давай дома будем, все вместе. И пойдем в парк с горки кататься. Тоже все вместе.

— Ты хочешь весь год, как на горке провести? То вверх, то вниз? — пыталась пошутить я.

— Нет, я хочу, чтобы всей семьей,— ответила дочь.