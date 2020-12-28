Елка дедушки Сережи

На Соборной площади Московского Кремля установили главную новогоднюю елку страны. Уже 11 лет за нее отвечает Сергей Николаевич Чапочкин. Что это за работа — елку для страны выбирать — узнал «Огонек». Присмотревшись попутно, какими еще украшениями встретит праздники столица.

Наталия Нехлебова

Ее высота 25 метров, возраст 96 лет, размах нижних ветвей 10 метров. Она обошла 50 конкуренток из 19 лесничеств Подмосковья, которые также претендовали на место между Грановитой палатой и колокольней Ивана Великого. У нее самая красивая крона — правильной пирамидальной формы, хвоя — ровного нежного цвета, ствол исключительный — без дефектов и наростов.

Выбором главной елки страны занимается «Штаб Управления делами президента Российской Федерации по подготовке к проведению общероссийской новогодней елки в Государственном Кремлевском дворце». Чиновники еще летом объезжают лесничества в поисках той самой, единственной. Постепенно круг поисков сужается, и, когда из нескольких десятков елок остается 6–7, подключается дедушка Сережа, как он сам себя называет. Сергей Николаевич Чапочкин — главный инженер ООО «Спецмонтаж Предприятие 768». Только стаж монтажника у него 49 лет. За доставку, установку и украшение самой почетной елки он отвечает с 2009 года. За это время получил две благодарности от новогоднего штаба. В свободное от главной елки время он занимается монтажом металлоконструкций для разных видов строительств, монтажом и ремонтом кранов. До декабря — когда приходит время подготовки к празднику.

«Нас привлекают для вынесения окончательного решения,— рассказывает он — выслушивают наши рекомендации, пожелания. Очень важна толщина ствола, толщина веток. Ветки необходимо сгибать. И если размах нижних 12 метров, нам надо их согнуть так, чтобы диаметр упакованной елки был не больше 3,4 метра, иначе она просто не войдет в Спасские ворота. Они единственные, которые технически подходят для того, чтобы ввезти елку в Кремль».

В этот раз поезд из спецтехники — краны, длинномерные грузовики (около 30 метров), 17 рабочих приехали в лес под Наро-Фоминском рубить елку 9 декабря. Три дня рабочие провели в лесу.

«Очень жесткий график. Рабочий день длится 18 часов,— говорит Сергей Николаевич.— Перед началом работ местный батюшка приходит. Освящает все с молитвами. Пока елка пилится, мы ее удерживаем краном за ствол. Потом захватываем вторым краном внизу и укладываем на специальные металлические подставки. Все ветки прижимаются к стволу и привязываются веревкой вручную. Это самая тяжелая и сложная работа. Замороженную ветку толщиной 100–120 мм нужно не сломать при прижатии ее к стволу. Три человека по стволу ходят, а еще четверо снизу рогатинами прижимают ветки. У этой елочки удалось не сломать ни одну ветку, мы не потеряли ни одну шишечку. Работали очень аккуратно и осторожно. Всю красоту сохранили». Когда елка связана и уложена, на фуру повесили огромный баннер «Всероссийская новогодняя елка в Кремль», и она отправилась в Москву. Устанавливали елку с 11 по 22 декабря.

«Мы устанавливали ее основание, утяжеленное фундаментными блоками весом 32 тонны. Так, чтобы она стояла уверенно с запасом прочности. Потом установка канатных систем, лучей, на которые можно вешать тяжелые гирлянды, игрушки. Нет совершенных елок. С южной стороны всегда веточки погуще, с северной пожиже. Совершенства мы добиваемся с помощью украшений. Это 2400 метров светодиодных гирлянд, 38 светодиодных шаров и 32 прожектора. Более 300 метров бус и более 1100 других "подвесок", 360 из которых были изготовлены вручную по индивидуальным эскизам специально для этой елки».

Дизайн-проект елок также разрабатывает «Спецмонтаж Предприятие».

«Есть у нас художник Машенька,— рассказывает Сергей Николаевич,— Мария Юрьевна Коверга. Она разрабатывает дизайн-проекты. В этом году было предложено три. Выбрали вариант "Морозко". Каждый год разные елки, но эта мне как-то особенно нравится. У украшений художественная гармония с куполами соборов на площади».

Главная елка страны будет стоять на Соборной площади Кремля до 19 января. После этого с нее снимут все игрушки, а саму елку утилизируют. Древесину стараются использовать. Изготавливают из нее сувениры.

«Жалко, что в этом году традиционных гуляний не будет в Кремле,— говорит дедушка Сережа.— Но на елку можно будет посмотреть во время экскурсии по Кремлю. Я, когда работаю, о внуках думаю. У меня их четверо. Самому старшему 21 год, а самому младшему 6. Вот как раз маленького Сашу Сергей Николаевич и поведет смотреть главную елку 2021 года.