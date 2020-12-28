Трезвая оценка

Госдума в третьем чтении приняла закон о возвращении вытрезвителей, теперь право создавать их получат регионы и муниципалитеты. Законодатели обосновывают старо-новую меру тем, что в России от причин, связанных с алкогольным опьянением, гибнет более 50 тысяч человек ежегодно (из них 8–10 тысяч от переохлаждения). В основе новой системы будет государственно-частное и муниципально-частное партнерство. К этой благой на первый взгляд инициативе блогеры отнеслись с осторожностью.

Опыт прошлого

trilota: «Помню я трезвяки. Но помню и то, как и кого туда брали. Часто жены писали заяву, и мужа увозили просто после семейного скандала. На улицах забирали. Но не тех, кто валялся грязный, а того, кто шел домой веселый и довольный, никому не мешая. Писали, что своим видом оскорблял прохожих. Даже у кабаков стояли, ждали, когда оттуда выйдут отдыхающие».

Встречное предложение

Виталий Черников: «Надо ЛТП (лечебно-трудовые профилактории— "О") возрождать, с принудительным лечением и трудоустройством граждан, пусть лечатся и работают».

Лучше лечить

Павел К: «А можно сделать бесплатную систему реабилитации и лечения от алкоголизма по ОМС. Увидели пьяного несколько раз — на лечение. Так же лучше и их семьям, и обществу, и государству в целом, если вылечат человека».

Нормальных не забирали

Ural Ekat: «Нормально одетых, ведущих себя прилично, выпивших не забирали никогда. Только тех, кто вел себя так, что люди стороной обходили, или валялся под забором».

Со спокойной душой

Евгений С.: «Вчера вечером иду, стемнело, температура минус 1, у парадной, сидя на асфальте, сладко спит молодой человек. И чего делать? Звать скорую? За то время, что она будет разъезжать туда-сюда, кому-то действительно нужна будет помощь. Так что я прошел мимо, это его проблема. А теперь можно вызвать полицию и со спокойной душой идти домой».

Блоги читал Сергей Мещеряков

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Цифры

42,2 процента россиян

попали в списки Федеральной службы приставов в основном из-за налогов. Средняя сумма имущественных налогов россиян — до 5 тысяч рублей в год, и почти 60 процентов респондентов исследования аналитиков сервиса эта сумма беспокоит. Неудивительно, учитывая, что на протяжении десятилетия у граждан сокращаются доходы. При этом порог суммы налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов для взыскания в суде налоговиками с 23 декабря увеличился с 3 до 10 тысяч рублей.

Источник: tass.ru

153,5 тысячи штрафов

выписала одна только камера, установленная на Каширском шоссе (Борисовские пруды), на сумму около 90,49 млн рублей. Анализ проводился на основе 58 млн штрафов, выписанных камерами ГИБДД, МАДИ и АМПП за девять месяцев 2020 года. Это более 40 процентов всех штрафов за выбранный период. На втором месте в топе самых штрафующих камер оказался комплекс автоматической фиксации нарушений на Садовом кольце (Сухаревская) — 77,7 тысячи штрафов на более чем 38,8 млн рублей. Тройку лидеров замыкает камера на Ленинградском проспекте (ТТК) — 76,6 тысячи штрафов на 40 млн рублей.

Источник: infopressa.com

777 лет

— таков возраст старейшего дерева в России. Им признали лиственницу на Байкале под названием «Страж Ольхона». В топ-5 старейших деревьев страны включили и сосну «Одинокий воин», чей возраст составляет 606 лет. Она также растет на байкальском острове Ольхон. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» управляющего Прибайкальским национальным парком.

Источник: tass.ru

Настроения

Плато эмоций

Уходящий год почти половина россиян провожает в неопределенных чувствах: не испытывая особенного подъема, но и без негатива. Еще треть — скорее с хорошим настроением, и 16% — скорее с плохим. При этом 49% оценивают лично для себя и своей семьи 2020-й в целом положительно, 6% считают его даже удачным. Для 37% он выдался трудным, для 7% — очень тяжелым. Вместе с тем большинство россиян признает, что в этом году было больше плохого, чем они ожидали, и связано это прежде всего, конечно, с пандемией. Поэтому неудивительно, что из чувств, с которыми россияне готовятся встретить Новый год, каждый второй назвал ожидание перемен к лучшему. Среди частых переживаний накануне праздника — усталость, волнение, грусть.

Источник: ВЦИОМ