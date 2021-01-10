«Дом.РФ» сформирует агрегатор для аренды

Рынок аренды жилой недвижимости выведут из тени с помощью онлайн-платформы. Специальный сервис разработала компания «Дом.РФ». Как пояснил ее гендиректор Виталий Мутко, агрегатор поможет не только подобрать жилье, но и легко оформить договор, а арендодатели смогут выбирать удобный для себя способ оплаты налогов, например, как самозанятый или ИП. В начале года Минстрой анонсировал создание онлайн-платформы, с помощью которой власти смогут обелить рынок аренды жилья. Но справиться ли с этим сервис от «Дом.РФ»? И есть ли у него будущее? Разбирались Владислав Викторов.

Как именно может выглядеть онлайн-платформа от «Дом.РФ», точно неизвестно. Все, что пока рассказал гендиректор компании Виталий Мутко, это то, что она будет насыщена различными удобными сервисами для пользователей, и, таким образом, агрегатор поспособствует формированию в стране цивилизованного рынка арендного жилья. Судя по всему, главное преимущество платформы в том, что через нее можно будет быстро и легко заключить договор между собственником и жильцами. Да, удобно, но зачем это нужно? Таким вопросом задается вице-президент группы компаний «БЕСТ-Недвижимость» Олег Самойлов: «У рынка, собственно говоря, и нет никаких критических проблем. Практика вполне устоялась, документооборот тоже достаточно давно неплохо сформирован. Если это действия в условиях открытого рынка, я пока не вижу ни одного плюса у этой платформы и не вижу каких-то серьезных шансов для ее эффективного развития или функционирования».

Но, похоже, что главная цель этого сервиса вовсе не в том, чтобы упростить жизнь пользователям, а скорее в том, чтобы повысить собираемость налогов. Правительство уже давно волнует тема серого рынка аренды жилья. По оценкам Минстроя, в России сейчас сдается больше 5 млн квартир, а новая платформа позволит ежегодно пополнять бюджет на 200 млрд руб. Как правило, большинство собственников заключает договоры с жильцами, но до налоговой их не доносят.

Но почему бы и не заплатить налог, если учесть, что, например, для самозанятых предусмотрена ставка от 4%? Руководитель аналитического центра агентства «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов отмечает, что жадность ту ни при чем: «Налоги не платят потому, что есть возможность их не платить. И реально доказать, что вы там сдаете эту квартиру, а не просто проживают у вас люди по договору безвозмездного найма жилого помещения, невозможно. Во-вторых, сложно это все, то есть нужно заморачиваться с патентом или оформлением ИП. Каждые несколько лет повышается фиксированная сумма, которую каждый год платит ИП, это я уж не говорю о других каких-то схемах. Вот именно на этом этапе и происходит промашка».

В «Дом.РФ» рассчитывают, что осенью Госдума примет ряд поправок в законы, чтобы в следующем году сервис заработал. Но о каких изменениях идет речь, не уточняется. Хорошо бы, если бы они касались упрощения процесса выбора налогового режима, говорят собеседники “Ъ FM”. Например, сейчас, чтобы стать самозанятым, придется регистрироваться в отдельном приложении.

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Но ведь удобнее это было бы делать сразу в новом сервисе. А если компания еще и на рекламу потратится, то есть все шансы сделать его востребованным, полагает инвестиционный директор компании «Тринфико» Артем Цогоев: «Крупные площадки стали таковыми часто за счет эволюционного роста, а часто это рост, который спровоцирован рекламой. Рекламу на телевидении может себе позволить “ДомКлик” и ЦИАН. Если сайт “Дом.РФ”, посвященный аренде, начнет себя продвигать, то, конечно же, через какое-то время посещаемость этого сайта будет высокая, и он сможет потеснить своих конкурентов».

Но если новая платформа действительно станет популярной, это приведет к большим переменам на рынке аренды недвижимости. И прежде всего заметят это арендаторы, продолжает руководитель аналитического центра агентства «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов: «Я уверен, что расходы по налогообложению, которые будут дополнительно ложиться на арендодателя, будут заложены в стоимость аренды. Это совершенно очевидно — никто не будет сдавать квартиру себе в убыток. Поэтому если рынок когда-нибудь через определенное количество лет придет все-таки к “белому” варианту существования, на ценах это скажется».

Впрочем, доходы у населения в последнее время практически не растут, а с учетом пандемии даже падают. А потому каждая из сторон хотела бы оптимизировать расходы. И в этом смысле было бы несправедливо обвинять арендодателей в уклонении от уплаты налогов. Можно посмотреть на это как на попытку сделать жилье более доступным.

По оценкам «Дом.РФ», рынок аренды недвижимость в России имеет огромный потенциал. Сейчас съемное жилье составляет лишь 9% от всего жилого фонда. А в развитых в странах этот показатель достигает 40%, отмечают в компании.