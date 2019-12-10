Инфляция в Удмуртии с начала 2019 года составила 2%

По итогам 11 месяцев 2019 года инфляция в Удмуртии составила 2% к показателю декабря 2018 года. Об этом сообщает Удмуртстат. По сравнению с ноябрем 2018 года показатель вырос на 2,8%, по сравнению с октябрем 2019 года — на 0,2%.

Так, стоимость всех услуг с начала года выросла на 3%, бытовых — так же на 3%, непродовольственных товаров — на 2,2%, алкоголя — на 2,3%. Отметим, что услуги в ноябре подешевели на 0,5% по сравнению со значением октября текущего года. Продовольственные и непродовольственные товары, а также алкоголь подорожали на 0,7%, 0,3% и 0,2% соответственно. Стоимость бытовых услуг не изменилась.