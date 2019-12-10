Челябинская область вошла в топ-10 регионов с наибольшей долей студий в новостройках

В десятку российских регионов с наибольшей долей квартир-студий в новых домах вошла Челябинская область, заняв седьмую строчку рейтинга. Доля такого жилья составила 12,8% от общего количества квартир в новостройках и «новой вторичке», выставленных на продажу, сообщает портал Domofond.ru.

По данным аналитиков, в целом по России студии составляют 9% от всего предложения квартир в новостройках. Лидером рейтинга стала Республика Коми, где на подобное жилье приходится 19,4% предложения, затем идут Санкт-Петербург – 19,1% и Ленинградская область с 16,1%. Всего в 15 субъектах РФ доля студий в новостройках равна или превышает 10%. Меньше всего квартир-студий в Марий Эл, где предложение составляет 0,1% от общего объема.