Мэрия Челябинска объявила конкурсы на ремонт светофоров за 630 млн рублей

Администрация Челябинска разместила аукцион на содержание и ремонт светофоров, а также установку дорожных ограждений и знаков в 2020-2022 годах. Начальная стоимость контракта составляет 631,7 млн руб. Информация размещена на сайте госзакупок.

Как следует из технической документации, подрядчик будет обязан поддерживать в рабочем состоянии аппаратный комплекс, управляющий регуляцией движения, следить за техническим состоянием светофоров, при необходимости проводить ремонт. Также победитель аукциона будет заниматься установкой дорожных знаков и уличных заборов. Контракт будет действовать с 1 января 2020 года по 30 июня 2022 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 декабря.

Аукцион по ремонту светофоров и установке ограждений – шестой из семи «дорожных» лотов, подготовленных администрацией. Ранее были объявлены аукционы на содержание второстепенных дорог. Работы разделили на четыре лота по районам. Начальная цена на обслуживание дорог в Центральном и Советском районах — 512,7 млн руб., в Металлургическом — 433,4 млн руб., в Калининском и Курчатовском — 406,2 млн руб., в Тракторозаводском и Ленинском районах — 425,7 млн руб. Также был объявлен тендер с начальной ценой в 3 млрд руб. на уборку основных магистралей. Срок действия всех контрактов — с 1 января 2020 по 30 июня 2022 года. Как сообщили в управлении дорожного хозяйства Челябинска, мэрия планирует до конца года заключить еще один контракт – на уборку мостов, путепроводов, «внеуличных пешеходных переходов».