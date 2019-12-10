На замену лифтов в Перми и Добрянке потратят 340 млн рублей

Фонд капитального ремонта Пермского края объявил аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту лифтов в жилых многоквартирных домах. Как указано в техническом задании, подрядчику необходимо заменить 137 лифтов в 52 многоквартирных домах Перми и Добрянки. Все работы необходимо выполнить в течение 300 дней с момента заключения контракта. Максимальная цена контракта определена в 342 млн руб.

Как сообщает пресс-служба фонда, в Пермском крае уже заменено 730 лифтов в 281 многоквартирном доме. Еще в 96 домах работы ведутся. Договоры заключены с ОАО «Первая лифтовая компания» и ООО «Щербинский лифтостроительный завод».