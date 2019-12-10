10 декабря, вторник
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Кроссовер GAC GS8 будет стоить от 1,8 млн рублей

Компания GAC Motor назвала стоимость кроссовера GS8, который станет первой моделью марки на российском рынке.

В продажу поступит автомобиль со 190-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Доступны версии как с передним (1,8 млн руб. и 2,1 млн руб.), так и с полным (2,2 млн руб. и 2,4 млн руб.) приводом.

Напомним, российская премьера марки GAC состоялась в 2018 году в рамках международного автосалона в Москве. Продажи автомобилей начнутся до конца 2019 года.

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