Стоимость вторичного жилья в Ижевске выросла за 2019 год на 6%

Стоимость квадратного метра вторичного жилья в Ижевске на конец 2019 года составляет 52,7 тыс. руб. Это на 6% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба ЦИАН.

На конец текущего года стоимость квадратного метра вторичного жилья в крупных городах России, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и окружающих их областей, составляет 55,9 тыс. руб. Это больше прошлогодних показателей на 5%. Повышение цен зафиксировали в 102 населенных пунктах, снижение — в 10 городах, в восьми цены не изменились. Наибольший рост цен отметили в Воронеже (17%), Благовещенске (16%), Владивостоке (16%) и Владикавказе (15%).