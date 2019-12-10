Дело по факту грабежа инвалида в Удмуртии возбудили после вмешательства прокуратуры

Глазовская межрайонная прокуратура отменила постановление участкового об отказе в возбуждении уголовного дела по факту хищения денег у инвалида. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В июне 2019 года в дежурную часть полиции поступило сообщение инвалида о том, что его ограбили, похитили паспорт и деньги. Участковый уполномоченный принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела после того как злоумышленник вернул потерпевшему деньги в полном объеме на следующий день после задержания полицейскими. Несмотря на это, обстоятельства не свидетельствовали об отсутствии состава преступления, так как потерпевший пояснил, что не мог оказать грабителю сопротивления, но при этом неоднократно требовал вернуть деньги. В связи с этим, прокуратура отменила решение участкового, дав указание о возбуждении уголовного дела по ст. 161 УК РФ (грабеж), которое направлено на рассмотрение в суд.