Новый порядок избрания депутатов обсуждают в гордуме Ижевска

В Ижевске предлагают изменить систему избрания в гордуму. Так, число депутатов планируют уменьшить с 42 до 35. Кроме того, количество избираемых по одномандатным округам планируют увеличить до 25, увеличив число избирательных округов. Для представителей политических партий в гордуме предполагается отвести 10 мандатов. Сейчас их соотношение составляет по 50%. Члены президиума единогласно поддержали изменения 10 декабря.

«Городская дума выходит с таким предложением, следуя общефедеральному тренду на оптимизацию органов власти. Закон позволяет нам это сделать. Для этого предстоит внести изменения в устав города Ижевска. Увеличение числа одномандатных округов приведет к тому, что будут изменены границы избирательных округов и количество избирателей на каждого депутата, соответственно, уменьшится. Это даст возможность депутатам быть еще ближе к своим избирателям, слышать их и помогать в решении вопросов. К тому же, практика показывает, что на уровне муниципальных выборов гражданин, в первую очередь, голосует за конкретного человека, за его достижения, результаты и лидерские качества, а лишь потом отдает свой голос той или иной партии»,— отметил проект спикер гордумы Ижевска Олег Гарин.

Напомним, что выборы депутатов гордумы города Ижевска седьмого созыва состоятся в сентябре 2020 года. В данный момент идет подготовка изменений в устав города, которые пройдут процедуру публичных слушаний, после чего будут вынесены на сессию гордумы. В случае принятия поправок начнется проработка системы формирования 25 городских округов.