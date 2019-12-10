Новосибирскую чиновницу отпустили под домашний арест

Суд поместил под домашний арест начальника отдела архитектуры и строительства администрации Первомайского района Новосибирска Елену Семенову, которая обвиняется в мошенничестве с муниципальной землей. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда.

Фигурантке уголовного дела установлен ряд ограничений. Чиновнице запрещено покидать квартиру, общаться со свидетелями, пользоваться средствам связи, включая интернет. Контроль за соблюдением ей условий домашнего ареста суд возложил на ФСИН.

Начальника отдела администрации района задержали 6 декабря во время рабочего совещания. Полицией в отношении чиновницы возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в июне 2012 года начальник отдела, действуя от имени умершей в 2010 году гражданки, приобрела право собственности на земельный участок площадью 815 кв. м, находящийся в муниципальной собственности. Его кадастровая стоимость составила 387 тыс. руб.

Илья Николаев