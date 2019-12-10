Жителям Самарской области разрешили оплачивать вывоз мусора в рассрочку

Жители Самарской области, имеющие задолженность по оплате услуги «Обращение с твердыми коммунальными отходами» (ТКО), могут разделить долг на части и оплатить его в несколько этапов. Об этом сообщает региональный оператор ООО «ЭкоСтройРесурс».

«Чтобы получить рассрочку, необходимо прийти в центр обслуживания населения регионального оператора с письменным заявлением о согласовании условий рассрочки оплаты просроченной задолженности»,– говорится в сообщении.

Для предоставления рассрочки необходимо принести пакет документов, в который входят паспорт, письменное заявление, последняя квитанция от регоператора с суммой долга, квитанция об оплате задолженности не менее чем 25% от общей суммы долга и копия документа, подтверждающего право собственности на недвижимость (выписка из ЕГРН, свидетельство о госрегистрации права собственности или судебный акт). Пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, дети-сироты и дети без попечения родителей должны предоставить документ, подтверждающий соответствующий статус.

Георгий Портнов