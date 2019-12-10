Оборот розничных торговых сетей в Удмуртии за 9 месяцев 2019 года вырос на 9,4%

За январь-сентябрь текущего год общий оборот розничной торговли сетевых структур в Удмуртии составил 52,3 млрд руб. Это на 9,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Удмуртстат. В общем объеме оборота розничной торговли продажи торговых сетей за девять месяцев составили 29,6%.

В целом в республике функционируют представители более 100 торговых сетей. Почти две трети в структуре их оборота составляют пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия. За январь-сентябрь текущего года продажи этой категории товаров выросли на 6,6% по сравнению с показателем девяти месяцев 2018 года. Продажа непродовольственных товаров увеличилась на 15,3%. В среднем каждый житель Удмуртии за обозначенный период 2019 года потратил на покупки в торговых сетях, 34,7 тыс. руб. Это на 10,8 тыс. руб. меньше показателя января-сентября прошлого года.