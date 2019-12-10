Украшения для новогодней елки в Ижевске приобрели за счет вырученных от сдачи металлолома средств

На Центральной площади Ижевска начали устанавливать новогоднюю елку, сообщает пресс-служба городской администрации. Елку украсят иллюминацией, изготовленной в стиле удмуртских узоров. Она будет состоять из гирлянды длиной 140 м, 54 светящихся шаров и 130 звезд, верхушку украсит звезда в виде солярного знака высотой порядка 3 м и шириной 1,5 м. Украшения приобрели за счет средств, вырученных от сдачи старых труб, замененных при реализации концессии на объекты теплосетевого хозяйства, на металлолом.

Высота самой ели составляет 20 м. Вес — 4,4 тонны. «В ее основании заложена сварная конструкция общей площадью 52 кв. м. Нагрузка на 1 кв. м составит 88 кг. Кроме сварной конструкции будут установлены 18 перегрузов, которые позволят удержать елку от ветровых нагрузок. Вес самой ели и дополнительных конструкций укладывается в нормативные параметры, поэтому новое плиточное покрытие площади не пострадает»,— отметил замглавы администрации Ижевска по строительству и ЖКХ Игорь Сальников. Монтаж елки продолжится в течение двух недель.