Камбарка откажется от сигнального метода при вывозе мусора в 2020 году

В 2020 году Камбарка станет первым населенным пунктом в Удмуртии, который полностью откажется от сигнального метода при вывозе мусора, при котором жителям приходится ждать мусоровоз в назначенное время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в республике Ивана Маринина.

«С 2020 года Камбарка полностью перейдет на контейнерный сбор. Отказаться от сигнального метода удалось благодаря строительству 46 контейнерных площадок и установке региональным оператором 200 контейнеров»,— отметил господин Маринин. До 2019 года в городе не было ни одной площадки, затем их обустроили местные власти. Стоимость всех контейнеров, закупленных регоператором, составила 1,3 млн руб.

Кроме того, в следующем году в Камбарке должен открыться новый полигон, куда будут вывозить ТКО. В 2019 году их вывозили на Нылгинский полигон, который находится в 150 км от города.