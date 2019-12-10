В Красноярском крае снят режим ЧС после прорыва дамб

Власти Красноярского края сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный после прорыва пяти дамб на золотодобывающем участке реки Сейба, сообщил «Интерфакс». По словам первого замначальника краевого управления МЧС России Вадима Сизых, все необходимые мероприятия в зоне ЧС завершены.

19 октября на реке Сейба в Красноярском крае произошло разрушение пяти дамб золотодобывающего предприятия «Сисим». В результате погибли 17 рабочих вахтового поселка, трое пропали без вести. После происшествия следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Суд арестовал гендиректора «Сисима» Максима Ковалькова, начальника и мастера горного участка Андрея Еганова и Евгения Александрова.

О том, как прорыв воды унес жизни старателей, читайте в материале “Ъ” «Дамбы не удержали реку»

Оксана Павлова