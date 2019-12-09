Подозреваемый в убийстве девушек на Уктусе помещен в ИВС до вынесения меры пресечения

Подозреваемый в убийстве двух девушек на Уктусе 34-летний екатеринбуржец помещен в ИВС и в ближайшие два дня следователи намерены выйти с ходатайством о его аресте. Задержали мужчину в понедельник, 9 декабря, днем, рассказал собеседник "Ъ-Урал" в правоохранительных органах. Личность подозреваемого и обстоятельства его задержания следствие пока не раскрывает.

Убийцу Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой искали больше года. Девушек расстреляли на склоне Уктуса 26 августа 2018 года. Ксения умерла сразу, а Наталья скончалась через несколько дней в больнице. Делом занимаются следователи СКР по Свердловской области. В ходе расследования было проверено несколько тысяч человек. Дело находится на личном контроле главы СКР Александра Бастрыкина

Татьяна Дрогаева