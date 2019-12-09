Объявлены первые лауреаты «Золотой маски»

В Москве объявлены первые лауреаты театральной премии «Золотая маска», сообщается на сайте Союза театральных деятелей России. Сегодня, 9 декабря, состоялось заседание секретариата союза, на котором были определены победители в категории «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Также стал известен состав жюри итогового фестиваля.

Лауреатами стали:

Алексей Бартошевич — театровед и историк театра, специалист по творчеству Уильяма Шекспира, заслуженный деятель науки России;

— театровед и историк театра, специалист по творчеству Уильяма Шекспира, заслуженный деятель науки России; Герард Васильев — артист оперетты, народный артист РСФСР;

— артист оперетты, народный артист РСФСР; Нина Гуляева — актриса, народная артистка РСФСР;

— актриса, народная артистка РСФСР; Светлана Немоляева — актриса, народная артистка РСФСР, лауреат «Золотой Маски»;

— актриса, народная артистка РСФСР, лауреат «Золотой Маски»; Людмила Петрушевская — писатель, поэт, драматург, сценарист, эссеист, переводчик и художник;

— писатель, поэт, драматург, сценарист, эссеист, переводчик и художник; Роксана Сац-Карпова — руководитель литературно-педагогической части Московского академического Детского Музыкального театра имени Сац, заслуженный учитель России;

— руководитель литературно-педагогической части Московского академического Детского Музыкального театра имени Сац, заслуженный учитель России; Анатолий Смелянский — театральный критик, историк театра, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат государственной премии России;

— театральный критик, историк театра, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат государственной премии России; Николай Фадеечев — артист балета, педагог, народный артист СССР;

— артист балета, педагог, народный артист СССР; Марина (Людмила) Азизян — сценограф, живописец, график;

— сценограф, живописец, график; Валерий Ивченко — актер, народный артист России Украины, лауреат государственной премии СССР.

— актер, народный артист России Украины, лауреат государственной премии СССР. Татьяна Пилецкая — актриса, народная артистка России, лауреат театральной премии «Золотой Софит»;

— актриса, народная артистка России, лауреат театральной премии «Золотой Софит»; Юрий Кочетков — режиссер, президент Астраханского театра юного зрителя, народный артист России;

— режиссер, президент Астраханского театра юного зрителя, народный артист России; Владимир Нестеров — актер Екатеринбургского театра юного зрителя, народный артист России, кавалер Золотого знака Союза театральных деятелей России.

— актер Екатеринбургского театра юного зрителя, народный артист России, кавалер Золотого знака Союза театральных деятелей России. Виталий Стужев — актер Ярославского театра юного зрителя имени Розова, народный артист России.

Церемония награждения лауреатов состоится 15 апреля в киноконцертном зале «Зарядье». Все предыдущие годы она проводилась на театральных площадках. Перед церемонией награждение состоится фестиваль спектаклей-номинантов, который будет проходить с февраля по апрель. Всего будет показано 79 спектаклей.

О номинантах на «Золотую маску» читайте в материале “Ъ” «Во всем маскообразии».