Постояльцы разбирают отели на «гостинцы»

Гости забирают из отелей не только шампуни и шапочки для душа, но и кофеварки, матрасы за несколько тысяч евро и телевизоры. По данным исследования немецкого сайта-путеводителя по отелям Wellness Heaven, в последнее время постояльцы европейских гостиниц увозят с собой все более и более дорогие вещи. Чаще всего из отелей крадут полотенца, халаты и вешалки. Чуть менее популярны ручки, столовые приборы, косметика и батарейки. Но бывают и более курьезные случаи. Подробности — в справке “Ъ FM”.

В одном из отелей Берлина гостям удалось забрать из ванной комнаты не только шампунь и полотенца, но и душевую лейку, насадку для гидромассажа, раковину и даже канализационную трубу. В Великобритании гость увез с собой цифры с двери номера. Об этом узнали, когда следующий постоялец не смог найти комнату. Во французском отеле мужчину поймали, когда он пытался украсть чучело головы кабана. Впрочем, потом его друзья купили у отеля эту голову и подарили ему на свадьбу. В Австрии, недалеко от Зальцбурга, постояльцы забрали на память сосновые скамейки из личной сауны. Пропажу заметили, когда следующий гость заявил, что не может расслабиться, если в сауне нужно стоять. В Италии из лобби отеля украли рояль: трое мужчин в комбинезонах вынесли инструмент, и больше его никто не видел.

Аналитики также выяснили, что представители разных стран предпочитают забирать из отелей различные предметы. Так, например, австрийцы чаще всего увозят посуду и кофеварки. Американцы — подушки и батарейки, итальянцы — бокалы для вина, а голландцы — лампочки и туалетную бумагу. Гости российских отелей тоже любят такие сувениры, говорит генеральный директор управляющей компании Cronwell Management Алексей Мусакин:

«Про полотенца, тапочки мы уже не говорим. Каких-то курьезных случаев у нас давно не было. Но мне запомнилось, когда у открывшегося пятизвездочного отеля вдоль парадной лестницы на второй этаж высели бра, к которым прикреплялись кристаллы Swarovski — они были просто на крючочках, через месяц половина из них исчезла. Еще есть известная байка, когда в Соединенных Штатах люди случайно залили белый диван красным вином и решили, что теперь их отсюда не выпустят и придется за все платить. Они пошли в соседний магазин, купили пару ножовок, разделили его на части и выносили в сумочках. Потом очень удивленный менеджер спрашивал, когда они уже уехали, куда они дели диван. Те сказали, какой диван, он же огромный, вы что с ума сошли, не были никакого дивана».

Отель, конечно, может подать на гостя, укравшего что-то из номера, в суд и потребовать компенсацию. Но на практике обычно этого не происходит, рассказал управляющий партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Вячеслав Леонтьев: «Невозможно заселиться в номер анонимно, всегда предъявляется паспорт, сотрудник ресепшена сверяет как минимум фотографию, и проверяет документ на подлинность. Дальше, если возникает имущественная претензия, то направляется юридически составленный документ. Если на это нет ответа, можно обратиться в суд с исковым заявлением имущественного характера. Отели, как правило, списываю это на расходы. Таким образом они пытаются сохранять лояльность гостей. Потому что если гостиницы будут привлекать постояльцев к гражданской или уголовной ответственности, это может негативно сказаться на общей репутации бизнеса, поэтому они предпочитают этого не делать».

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В ходе исследования также выяснилось, что вкусы постояльцев четырех- и пятизвездочных отелей различаются. Так, первые чаще забирают с собой халаты, ручки и полотенца. А вот гости люксовых гостиниц вполне могут увезти домой картины, телевизоры и дорогие матрасы.

Юлия Грицай