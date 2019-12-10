Решение антидопингового агентства WADA о запрете России принимать международные соревнования на своей территории в течение четырех лет не прояснило судьбу Универсиады, которая должна пройти в Екатеринбурге в 2023 году. Депутаты Госдумы полагают, что запрет на нее не распространяется, а решение WADA имеет рекомендательный характер.



Ограничения, из-за которых проведение Универсиады в Екатеринбурге оказалось под вопросом, принял исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на заседании в Лозанне (Швейцария). Организация запретила проводить на территории России международные соревнования в течение четырех лет. Помимо этого, на Олимпийских играх в Токио в 2020 году российские спортсмены должны будут выступать без флага и гимна. Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что Россия может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне в течение 21 дня.

Напомним, в июне исполком Международной федерации студенческого спорта (FISU) принял решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады-2023. На студенческих играх планируется разыграть 244 комплекта наград по 15 видам спорта. Для состязания должны быть подготовлены 18 спортивных площадок в Екатеринбурге, Сысерти и Верхней Пышме, а также построена деревня Универсиады на 11 тыс. мест в Новокольцовском микрорайоне. На организацию соревнований планировалось направить 85 млрд руб., из которых 33 млрд руб. — средства федерального бюджета, 12 млрд руб. — частные инвестиции.

После того, как WADA приняла свое решение, получить комментарии властей Свердловской области и Екатеринбурга оказалось проблематично. В течение дня на звонки не отвечали ни представители мэрии, ни представители министерства спорта региона.

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин полагает, что Универсиаду-2023 не будут переносить в другую страну. «Само по себе решение WADA прямого действия не имеет. Оно носит рекомендательный характер и может быть использовано в политических целях, если какой-то комитет будет заинтересован в том, чтобы в России не прошли спортивные мероприятия»,— предположил он. По его мнению, если FISU прислушается к решению агентства, то летние студенческие игры могут быть сорваны. Депутат напомнил, что на проведение мероприятия помимо Екатеринбурга никто не претендовал, а город уже начал готовиться к нему.

По мнению господина Ионина, единственная проблема, с которой может столкнуться Екатеринбург при подготовке к Универсиаде, — ее финансирование за счет средств федерального бюджета. «Международное мероприятие никогда не финансировалось за счет регионального бюджета. Москва должна усилить поддержку в этом направлении»,— полагает депутат, отмечая, что в ближайшее время планирует встретиться по этому вопросу с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко.

Олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков считает, что FISU будет принимать решение по месту проведения Универсиады-2023 самостоятельно. «Сейчас сложно прогнозировать, как будет развиваться ситуация. Одним из решающих факторов в пользу России может стать то, что в Екатеринбурге уже ведется планомерная подготовка к Универсиаде. Другие страны просто не успеют подготовиться к проведению соревнований»,— предположил он, отметив, что обычно после получения рекомендаций WADA организатор мероприятия принимает окончательное решение.

Дарья Соколова