Дальний Восток ставит вопрос бревном

Лесная промышленность на Дальнем Востоке находится в глубоком кризисе: экспортные поставки в этом году могут упасть на 35%, а все крупнейшие предприятия — банкроты или близки к банкротству, говорится в обращении отраслевой ассоциации «Дальэкспортлес» в администрацию президента. Ассоциация просит отменить запланированное на 2020 год повышение пошлины на кругляк до 60%, наоборот, снизив ее до 6,5%. Мин­экономики и ФАС готовы рассмотреть изменения, но в отвечающем за вопрос Минпромторге считают нынешний курс на ограничение экспорта древесины и углубление ее переработки правильным.

Экспорт леса с Дальнего Востока за восемь месяцев 2019 года сократился на 20%, до 5 млн куб. м, по итогам года падение может составить 35%, пишет отраслевая ассоциация «Дальэкспортлес» в обращении в администрацию президента РФ и правительство (его текст есть у „Ъ“). На членов ассоциации с совокупным оборотом 32 млрд руб. приходится 52% лесозаготовки и 80% производства продукции деревообработки в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Проблема в том, что правительство последовательно повышает пошлину на экспорт кругляка с Дальнего Востока. Сейчас она составляет 40%, за исключением 4 млн т квоты с пошлиной 6,5%, которая выдается создавшим перерабатывающие мощности. В 2020 году пошлина вырастет до 60%, а с 2024 года планируется полностью отказаться от квот, подняв пошлину до запретительных 80%.

В обращении ассоциации говорится, что в 2020 году в отрасли останется 25% от нынешних мощностей, персонала и оборотов. Из пяти крупнейших деревообрабатывающих проектов в ДФО «Азия­Лес» и «Аркаим» уже в состоянии банкротства, «Приморсклеспром» — на грани банкротства, заводы «Римбунан Хиджау» остановлены, а «РФП Групп» Романа Абрамовича и Александра Абрамова «испытывает острый дефицит оборотных средств при значительной долговой нагрузке».

Директор «Приморсклеспрома» Виктор Дорошенко подтвердил „Ъ“, что «ситуация критическая». «Наше предприятие загнали в капкан: с одной стороны, нарастающие запретительные пошлины, с другой — японский инвестор (Iida Group.— „Ъ“), которому в течение пяти лет не дают приобрести контрольный пакет и вложить $220 млн», — рассказал топ­менеджер, отмечая, что компания вынуждена сокращать персонал.

Как сообщил „Ъ“ глава «Дальэкспортлеса» Александр Сидоренко, лес под различными предлогами изымается для нужд проекта ЦБК: «Президента РФ убедили, в том числе и на ВЭФ (Восточный экономический форум.— „Ъ“) в сентябре, что будет построен ЦБК в Амурске. Фактически никакого ЦБК не будет, китайцы отказались, российские инвесторы отказались (участвовать.— „Ъ“). За последние 50 лет в РФ не построено ни одного ЦБК».

«Дальэкспортлес» предлагает вернуть компаниям изъятую сырьевую базу, понизить ставку пошлины на весь кругляк в регионе до 6,5% и обязать отрасль загружать создающиеся мощности по переработке. Цену поставок сырья на переработку ассоциация предлагает определять на биржевых торгах, а невостребованную древесину разрешить экспортировать через биржу.

Реакции администрации президента пока не последовало. В Минэкономики и ФАС уже заявляли о возможном внесении изменений в постановление, регулирующее квоты и ставки пошлины на вывоз кругляка из ДФО. В ФАС „Ъ“ пояснили, что ведомство участвует во внесении изменений, но отвечает за это Минпромторг. Служба поддерживает развитие биржевой торговли лесом. В Минпромторге в целом считают политику по повышению вывозных пошлин успешной. Так, за

10 лет экспорт круглого леса в натуральном выражении снизился более чем в 2,5 раза, до 19 млн куб. м (8% от общего объема заготовки древесины в РФ), заявил „Ъ“ статс­секретарь — заместитель главы министерства Виктор Евтухов. По его словам, за девять месяцев 2019 года переработка леса в ДФО выросла: выпуск пиломатериалов увеличился на 10%, фанеры — на 29%, бумаги и картона — на 30%, целлюлозы — на 12%, пеллетов — на 12%, мебели — на 10%. При этом в ДФО 42% заготовленных лесоматериалов до сих пор экспортируется в необработанном виде. «Безусловно, мы понимаем, что лесной рынок в данном регионе России не перестроится на переработку сырья одномоментно»,— отмечает господин Евтухов, добавляя, что Минпромторг подготовил поправки для обнуления экспортной пошлины для низкосортной балансовой древесины, которая сейчас в ДФО не перерабатывается.

Консультант WhatWood Марина Зотова подтверждает, что экспорт лесосырья из ДФО в этом году рухнул, а более глубокая переработка древесины не увеличилась. Но, считает эксперт, снижение пошлины не решит проблему загрузки предприятий, а идея квотировать поставки на перерабатывающие предприятия «едва ли реализуема в условиях рыночного характера отрасли».

Эрнест Филипповский, Ольга Мордюшенко