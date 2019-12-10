Декабрь охладит переходную кампанию

С начала года почти 5 тыс. человек подали заявление об отказе на переход из одного пенсионного фонда в другой. В декабре у граждан остается возможность подать аналогичные документы, и НПФ включились в кампанию по удержанию клиентской базы. Они концентрируются на клиентах с крупным счетом и используют специализированных пенсионных брокеров. Впрочем, масштабного удержания не получится: за декабрь может быть подано около 10 тыс. заявлений об отказе на перевод, что сохранит фондам до 1 млрд руб. пенсионных накоплений.

Почти 5 тыс. заявлений на отказ от смены фонда было подано гражданами на начало декабря в Пенсионный фонд России (ПФР), свидетельствуют данные ПФР. Из них 4,6 тыс. заявлений было подано гражданами в результате личного визита застрахованного лица в отделение ПФР, остальные — через единый портал госуслуг (ЕПГУ). Всего в этом году, согласно данным ПФР, на смену страховщика было подано 344,7 тыс. заявлений. Сменить один НПФ на другой решили 183,3 тыс. человек, а вернуться в ПФР из НПФ — 62,4 тыс. граждан (см. “Ъ” от 5 декабря). И усилия НПФ по защите своей клиентской базы сосредоточены именно на них. О том, что такие действия активизировались, рассказали “Ъ” несколько топ-менеджеров крупных фондов. По оценке топ-менеджера одного крупного частного фонда, около трети граждан, подавших заявление на переход, готовы остаться в НПФ. Их эффективность в этом году должна вырасти, поскольку по новым правилам частные фонды официально видят уходящих клиентов.

С этого года гражданам, решившим сменить фонд, в котором формируют накопительную пенсию, дается возможность изменить свое решение в период охлаждения — в декабре. В этом месяце застрахованные лица не могут подать заявление на смену страховщика, зато, как и в предыдущие месяцы, могут отказаться от перевода пенсионных накоплений. Подать заявление на отмену перехода можно либо лично явившись в отделение ПФР и подав соответствующие документы (в том числе через своего представителя), либо послав заявление через ЕПГУ. Во втором случае, как и для подачи заявления на переход, должна использоваться усиленная квалифицированная электронная подпись (КЭП), выдаваемая удостоверяющими центрами (УЦ).

На протяжении года НПФ уже тестировали возможности по удержанию базы. «В апреле—мае мы посмотрели, куда люди от нас уходят, взяли первых триста человек, обзвонили их. И в результате половина согласились остаться у нас»,— рассказывала в интервью председатель совета директоров НПФ «Будущее» Галина Морозова (см. “Ъ” от 5 сентября). Ряд мероприятий по удержанию клиентов, включая СМС-рассылки и обзвон, на протяжении года проводили Национальный НПФ и в НПФ «Сафмар». «В случае экономической целесообразности, возможно, мы будем привлекать агентов для обзвона клиентов»,— рассказали в «ВТБ Пенсионном фонде».

Однако уходящие клиенты зачастую не готовы самостоятельно идти в ПФР для подачи заявления, указывает один из собеседников “Ъ”. Поэтому крупные фонды уже используют специализированных пенсионных брокеров, которые ранее активно работали на привлечение новых клиентов (см. “Ъ” от 23 августа), для подачи заявления на отказ о переходе через ЕПГУ. Такие специализированные компании сотрудничают с удостоверяющими центрами, а значит, могут удаленно с использованием КЭП направить документы в ПФР.

Сергей Швецов, первый зампред Банка России, 27 ноября Декабрь будет жарким. Пока мы не видим больших переводов

Впрочем, по словам источников “Ъ”, такие действия вряд ли способствуют масштабному сохранению клиентской базы. «С учетом того что сейчас большинство людей принимает осмысленное решение о переходе к другому страховщику, существенного влияния отказная кампания на итоговые результаты не окажет»,— полагает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. По его оценке, за декабрь благодаря усилиям фондов может быть подано до 10 тыс. заявлений об отказе, то есть около 5% от подавших заявление на переход между частными фондами. В Национальном НПФ считают, что смогут сохранить порядка 10%. По словам двух собеседников “Ъ”, НПФ будут концентрироваться на крупных счетах. «Людей с небольшими счетами проще отпустить»,— говорит один из них. С учетом среднего счета «отказника» 100 тыс. руб. благодаря антипереходной кампании можно будет удержать в фондах до 1 млрд руб. пенсионных накоплений.

Илья Усов