Колесо раскрутили на выход

Владелец аттракционов в челябинском центральном парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина — ООО «Активный отдых» — вывозит объекты с основной развлекательной площадки. У компании истек срок аренды земельного участка, а мэрия не объявляет новый аукцион. Глава города Наталья Котова говорит, что администрация пока не знает, как будет развивать парки Челябинска: концепцию не согласовали областные власти. Бывший арендатор считает, концессионное соглашение не успеют подготовить за три месяца, и ЦПКиО может остаться летом без аттракционов. Эксперты отмечают, открытие нового парка аттракционов может обойтись инвесторам в сумму от 15 млн руб. до 500 млн руб., в зависимости от масштаба проекта. При этом окупиться вложения могут только через десять лет.



ООО «Активный отдых», которое владеет парком аттракционов рядом с колесом обозрения в челябинском МАУ «ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина», демонтирует 11 объектов — колесо обозрения, «Дикий поезд», «Марс», «Веселые горки», батуты и другие. Работы планируют завершить в январе. У компании истек срок аренды земельного участка, заключенный с администрацией муниципального парка. Продлить его учреждение не может, потому что Челябинское УФАС запретило это делать из-за правовой коллизии: земля принадлежит комитету по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска (КУИЗО), только он через тендер может выступать арендодателем. Однако комитет не забирает у парка участок в оперативное управление и не объявляет торги. Таким образом, арендатор оказался вне закона. О ситуации “Ъ-Южный Урал” рассказал совладелец ООО «Активный отдых» Дмитрий Бухарин.

«Часть аттракционов будем реконструировать, с заводов уже заказали запасные части. Некоторые объекты, например, малые архитектурные формы утилизируем. Отправим все на склад, будем искать другую площадку»,— отметил господин Бухарин. Он подчеркнул, что проблема касается не только ЦПКиО имени Гагарина, с ней столкнутся арендаторы земли во всех челябинских парках. «Все арендуют землю у самих парков, а не у КУИЗО. Сейчас у них закончатся договоры, а никакого решения нет. Везде будет ситуация, что бывшие арендаторы окажутся вне закона и будут вынуждены демонтировать объекты»,— говорит Дмитрий Бухарин.

Мэр Челябинска Наталья Котова после аппаратного совещания заявила, что мэрия не против ухода из парка имени Гагарина арендатора вместе с аттракционами. По ее словам, администрация пока не знает, как будет развивать места отдыха горожан. Была подготовлена концепция развития паркового пространства Челябинска, весной ее передали губернатору Алексею Текслеру, но ответа до сих пор нет. Планировалось, что для управления парками, скверами и пляжами будет создан единый МУП. «Мы разработали концепцию паркового пространства. Сейчас она проходит согласование в областном правительстве. Как только все будет готово, начнем реконструировать наши парки, в том числе и парк Гагарина. Где-то будут бюджетные вливания, где-то будут инвестиционные договоры, где-то концессионные соглашения»,— сказала Наталья Котова.

На вопрос, не останется ли из-за бюрократических проволочек парк Гагарина без аттракционов летом 2020 года, мэр ответила, что власти постараются не допустить такой ситуации. «Заканчиваем согласование, поймем, какое направление будет выбрано. Если это будут бюджетные деньги, будем определяться, из какого источника они будут выделены на приобретение аттракционов. Если будет концессионное соглашение, значит, это будет инвестор, который закупит аттракционы, чтобы разместить в парке»,— заверила журналистов Наталья Котова.

ООО «Активный отдых» выступало с инициативой заключения концессионного соглашения с КУИЗО на 24,5 года для развития парка аттракционов в ЦПКиО имени Гагарина. Компания планировала реконструировать кафе «Таверна», здания кассы и бухгалтерии, установить почти 40 новых аттракционов, в том числе «Колесо обозрения». Общая сумма инвестиций оценивалась в 425 млн руб. Мэрия одобряла проект, но соглашение так и не было подписано. «Мы год и восемь месяцев потратили на создание этого концессионного соглашения, все комиссии прошли, все внутренние согласования у нас были. Появился новый губернатор, сказал, надо вникнуть в вопрос, потом появился новый мэр. Так как вникнуть они не имели возможности, договоренности просто отменили без объяснения причин»,— рассказал Дмитрий Бухарин. По его словам, при таком подходе компания не намерена реализовывать этот инвестиционный проект. Однако «Активный отдых» готов принять участие в конкурсе на право аренды участка в парке и в случае победы вернуть аттракционы на прежнее место, если КУИЗО все-таки объявит торги.

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, минимальные вложения в открытие парка аттракционов составляют от 6 млн до 10 млн руб. «Стоимость одного простого аттракциона начинается от 147 тыс. руб. Самыми прибыльными считаются батуты. В дальнейшем средства будут тратиться на техническое оснащение парка, заработную плату персонала и ремонт оборудования. Важно заинтересовать горожан программами лояльности, например, можно вручать купоны, где каждое пятое посещение будет бесплатным или со скидкой, проводить конкурсы для малышей, а также обеспечить удобное место отдыха для родителей»,— отмечает господин Деев.

Директор департамента оценки НАО «Евроэксперт» Анна Шлапакова оценивает сумму инвестиций в открытие парка развлечений с базовым набором аттракционов в 15–20 млн руб., реализация масштабного проекта может стоить до 500 млн руб. Госпожа Шлапакова подчеркивает, что потенциальному инвестору не стоит рассчитывать на быструю окупаемость вложений. «Такого рода парки отличаются долгой окупаемостью, в первые несколько лет проект, скорее всего, будет убыточным. Окупиться он может в перспективе за 10–12 лет. Многое будет зависеть от формата парка, стоимости билетов, а также поддержки государства»,— говорит эксперт.

Карина Кальярова