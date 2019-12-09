Победителя конкурса по реконструкции оранжерей Таврического сада объявят в середине мая

Правительство Петербурга одобрило проведение открытого конкурса по проекту реконструкции заброшенных оранжерей в Таврическом саду. Конкурсную документацию по проекту планируют опубликовать через неделю, а подведение итогов торгов может состояться примерно в середине мая, рассказал журналистам председатель комитета по инвестициям Петербурга Роман Голованов. У конкурса будет три критерия: срок реализации проекта, размер концессионной платы и использование под социально-культурную деятельность не менее 60% площадей, пояснил он.

В соответствии с параметрами конкурса инвестор должен будет вложить в проект от 700 млн рублей до 1,7 млрд руб. По словам господина Голованова, на проектирование инвестору будет предоставлено не более 21 месяца, а на само строительство — не более 34 месяцев.

На развитие территории оранжерей претендуют Фонд социальных инвестиций «Газпрома» и ООО «ТатПроект» (входит в холдинг Ginza Project). В марте этого года эта компания обратилась в комитет по инвестициям с предложением заключить концессионное соглашение о реконструкции теплиц. Основную часть территории структура Ginza Project намерена использовать под прогулочную оранжерею площадью 7,3 тыс. кв. м. В ней будут расположены зимний сад, концертный зал, детская площадка, цветочный рынок. Кроме того, проект предполагает создание оранжерей, включающих образовательный центр, детский клуб, мастерские, лектории, тематические магазины и общественный огород, а также запуск гастромаркета с фермерским рынком. Фонд социальных инвестиций «Газпрома» параметры своего проекта не раскрывал.

Константин Куркин