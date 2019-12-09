В Ростовской области эксперта Роспотребнадзора будут судить за взяточничество

Уголовное дело в отношении ведущего специалиста-эксперта территориального отдела в Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Управления Роспотребнадзора по Ростовской области по подозрению в мелком взяточничестве (ч.1 ст.291.2 УК РФ) и получении взяток (ч.1,2 ст.290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, обвиняемая неоднократно получала от предпринимателей взятки за непроведение в отношении них проверок в области защиты прав потребителей и соблюдения санитарного законодательства.

Дарья Голякова