Онкодиспансер Удмуртии закупит аппаратуру для лучевой терапии за 400 млн рублей

Администрация республиканского онкодиспансера им. С.Г. Примушко в Ижевске объявила тендер на закупку оборудования на 400 млн руб. Заявки от участников торгов принимаются до 25 декабря, сообщает RosTender.info. Итоги тендера подведут 26 декабря.

Так, учреждение намерено закупить два ускорительных комплекса с мультилифколлиматорами. Мощность первого устройства составляет 18-25 МэВ, стоимость — 165 млн руб. Мощность второго — 5-10 МэВ, стоимость — 140 млн руб. Также онкодиспансер планирует приобрести систему компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения 3D, информационно-управляющую систему с функцией получения диагностический данных для топометрии, дозиметрическую аппаратуру для абсолютной и относительной дозиметрии и другое оборудование.