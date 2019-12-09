Арест двум обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной продлили до апреля

Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил арест до 12 апреля 2020 года Марату Ахметвалиеву и Екатерине Меньшиковой, обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции. Ранее судья принял аналогичное решение в отношении еще одного фигуранта дела — Михаила Федоровича.

Все три процесса прошли в закрытом режиме. Как поясняли следователи, это связано с начальной стадией расследования уголовного дела. Один из фигурантов Михаил Федорович пожаловался на ухудшение состояния здоровья во время пребывания в СИЗО: у него якобы «сильно болят легкие, обострилась язва». Другие обвиняемые на вопросы журналистов не отвечали. Суд поддержал позицию следствия и продлил срок ареста.

Напомним, в отношении трех жителей Копейска (Челябинская область) возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 105 УК РФ (Убийство) и ч.4 ст. 162 УК РФ (Разбойное нападение с причинением тяжкого вреда здоровью).

Ксения Каторгина пропала 10 октября после встречи с потенциальным покупателем своего автомобиля Audi Q5 на Уралмаше. На следующий день ее автомобиль обнаружили у перекупщиков в Челябинске, по их данным, машину они приобрели у цыган. В этот же день региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство). 15 октября в Челябинске задержали трех подозреваемых и нашли тело девушки нашли в канализационном коллекторе.

Следствие проверяет фигурантов на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах страны. По данным полиции Челябинской области, все фигуранты на данный момент находятся в федеральном розыске по уголовному делу о вымогательстве (ст.163 УК РФ).

Дарья Соколова