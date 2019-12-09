Бывший вице-мэр Уфы по строительству оправдан по обвинению в превышении полномочий

Александр Филиппов, занимавший в 2012-2017 годах должность вице-мэра Уфы по строительству, сегодня был полностью оправдан Октябрьским районным судом по делу о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) при реализации федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья с суммой ущерба бюджету более 1,6 млрд руб. Приговор сегодня вынес судья Октябрьского районного суда Уфы Андрей Лебедев.

Вторым подсудимым по этому делу был бывший начальник управления капитального строительства Уфы Марат Гареев. Ему инкриминировалась та же статья, а также незаконное хранение портативного прослушивающего устройства (ст. 138.1 УК РФ). Суд его полностью оправдал по обеим статьям.

Судья Андрей Лебедев, зачитывая приговор, сообщил, что суд не усматривает в действиях обвиняемых состава преступления. За обоими подсудимым признано право на реабилитацию и возмещение морального и имущественного вреда.

Подробности приговора суда в ближайшем номере "Ъ-Уфа".