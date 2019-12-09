Тюменская область рассчитывает расширить сотрудничество с Южной Кореей

Губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с представителями корейской делегации предложил им рассмотреть проекты в нефтехимической промышленности – производстве и переработке полипропилена, нефтегазовом машиностроении, судостроении и судоремонте, сферах образования и здравоохранения, в развитии туризма и гостиничного дела.

Господин Моор напомнил, что в январе 2019 года в рамках визита тюменской делегации в Корею было заключено четыре соглашения о сотрудничестве: с клиникой «Северанс», университетом иностранных языков Хангук, институтом КАИСТ и Junglim Architecture Co. Ltd. — по реализации проекта по строительству выставочного центра в Тюмени. С клиниками «Северанс» и «Бундан» есть договоренности по организации подготовки медицинских специалистов, внедрению в тюменских медицинских учреждениях передовых корейских технологий.

«У нас есть большой интерес к компаниям из медицинской сферы, надеемся на реализацию намеченных совместных проектов. Сегодня взаимодействие Тюменской области с Республикой Корея в гуманитарной и экономической сферах заметно активизировалось»,— отметил губернатор. Он предложил провести в следующем году совместную российско-корейскую выставку с участием корейских компаний.

Корейскую делегацию возглавил министр-советник, генеральный консул посольства Республики Корея в России Ким Донг Джо. Он сообщил, что в следующем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между Кореей и Россией. «По случаю этой даты планируется провести юбилейные мероприятия в двух городах: Москве и Тюмени»,– рассказал Ким Донг Джо.

По данным Уральского таможенного управления внешнеторговый оборот Тюменской области с Кореей за 2018 год увеличился в 7,5 раз и составил $175 млн, в том числе экспорт составил – $4,9 млн, импорт – около $170 млн. Тюменская область поставляет в Корею нефть и нефтепродукты, древесину и изделия из нее. В структуре импорта основная доля приходится на котлы, оборудование, механические устройства, изделия из черных металлов.

Алексей Буров