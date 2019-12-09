Губернаторов Челябинской и Курганской областей попросили сделать 31 декабря выходным

Жители и депутат Госдумы от Курганской и Челябинской областей попросили глав регионов сделать 31 декабря выходным днем.

Депутат Виталий Пашин направил письмо губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. «Далеко не все работодатели идут навстречу своим сотрудникам и отпускают их с работы, в итоге люди раздражены, не успевают подготовиться к встрече Нового года. При этом мы все понимаем, что КПД таких работников в этот день стремится к нулю, они редко выполняют свои обязанности в полном объеме. В итоге растет недовольство и раздражение в коллективах. Любимый всеми праздник нужно встречать в хорошем настроении», – написал господин Пашин на своей странице в Facebook. По его словам, после внесения в Госдуму законопроекта о выходном дне 31 декабря руководители ряда регионов уже сделали последний день года выходным.

Губернатора Курганской области Вадима Шумкова сделать 31 декабря выходным днем попросили местные жители с помощью петиции на Change.org. Автор обращения Владимир Гареев просит главу региона перенести выходной с 28 на 31 декабря. В петиции говорится, что в последний день года никто не работает, «все ходят из кабинета в кабинет и поздравляют друг друга». «Выходной в этот день позволил бы зауральцам успеть подготовить себя, семью и стол к новогоднему празднику. Пусть это будет первый подарок от вас в наступающем 2020 году. Вы же у нас как Дед Мороз – мы в вас верим, мы на вас надеемся и мы знаем, что вы делаете все только на благо области. Вот мы вас и просим - сделайте нам благо», – говорится в обращении. На момент публикации его подписали 61 человек.

Власти четырех российских регионов уже решили сделать 31 декабря выходным. Это Ставропольский край, Кировская, Псковская и Томская области.