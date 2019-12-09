ВТБ дал взаймы среднему и малому бизнесу Кубани 9,2 млрд рублей

За девять месяцев текущего года кредитное учреждение заключило около ста соглашений с региональными компаниями на сумму более 9,2 млрд руб, информирует пресс-служба банка. При этом кредитный портфель в рамках программ государственной поддержки субъектов МСП за это же время увеличился до 6,3 млрд руб. с ростом 15% к аналогичному периоду 2018 года.

Основная часть льготного кредитного портфелья приходится на предприятия АПК края (более 3,7 млрд руб.). «Мы констатируем рост заинтересованности компаний края в механизмах господдержки, в первую очередь в сегменте агропромышленного комплекса», - рассказал управляющий ВТБ в Краснодарском крае Виктор Тусиков.

Около 858 млн руб. кредитов было предоставлено в рамках «Программы 1764», реализуемой совместно с минэкономразвития России. В январе-сентябре с помощью этого механизма финансовое учреждение заключило 26 новых сделок на сумму свыше 2,1 млрд руб.

Андрей Ульченко