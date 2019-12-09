На мониторинг состояния воздуха на Западном в Ростове в 2020 году выделят 1,6 млн рублей

На организацию маршрутных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Советском районе Ростова в 2020, 2021 и 2022 году выделять по 1,6 млн руб., сообщает управление информационной политики Ростовской области.

«Наблюдения планируется осуществлять методом маршрутного обследования. Точки отбора проб воздуха еще будут уточняться с учетом пожеланий жителей», — говорится в сообщении.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, сейчас в промышленной зоне микрорайона работает 55 промышленных предприятий. Но есть и территории, принадлежащие физлицам, которые те сдают в аренду за наличный расчет. Там могут располагаться нелегальные предприятия. Их поиском и будут заниматься подвижные посты. Ведомство также продолжает проверки предприятий, которые ранее уже были замечены в выбросах.

Напомним, на северо-западной окраине Ростова-на-Дону из-за производственной деятельности расположенных здесь промпредприятий и полигона ТКО складывается крайне неблагополучная экологическая ситуация. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе близлежащих жилых массивов в некоторых случаях превышена в шесть раз.

Подробнее об экологической ситуации в северо-западной промзоне читайте в материале “Ъ-Юг” «ПДК отечества».

Дарья Голякова