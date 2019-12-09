Бухгалтера кировского управления образования подозревают в хищении 1,6 млн рублей

В Кировской области в отношении бухгалтера одного из управлений образования возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Его подозревают в хищении 1,64 млн руб. из средств областного бюджета.

По данным регионального управления ФСБ РФ, с января 2016 года по июнь 2019 года подозреваемый ежемесячно вносил в реестры на выплаты компенсаций недостоверные сведения о суммах, подлежащих ему к выплате за присмотр и уход за детьми в учреждениях дошкольного образования.

Андрей Репин