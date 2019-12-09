Возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ООО «ИнжСетиКом»

Следователи Западного округа Краснодара СК РФ по краю возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего генерального директора ООО «ИнжСетиКом». Он подозревается в полной невыплате свыше двух месяцев зарплаты трем сотрудникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Санкции указанной статьи предполагают до трех лет лишения свободы.

В СУ СКР по Кубани сообщили, что с января по сентябрь 2019 года руководитель накопил более 124 тыс. руб. долга по заработной плате. При этом у него якобы имелась реальная возможность для погашения долга.

В настоящее время назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Ищутся иные сотрудники предприятия, перед которыми также может иметься задолженность по выплате заработной платы.

Василий Хитрых