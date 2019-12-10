«Обойтись без нашего металла и сплавов очень сложно» В будущем году ожидается рост глобального спроса на алюминий

После снятия Министерством финансов США санкций в конце января текущего года компания «Русал» постепенно восстанавливает позиции на мировом рынке. О прогнозе роста спроса на алюминий на мировом и российском рынках в следующем году и об объективных ценах на внутреннем рынке “Ъ” рассказал генеральный директор «Русала» Евгений Никитин.

— С марта прошлого года мировые цены на алюминий стремятся вниз, и, похоже, особых оснований для их роста нет. Не говорит ли это о наступлении нового кризиса потребления на мировом рынке алюминия? Несмотря на снятие американских санкций с «Русала» в начале текущего года, производство компанией алюминия останется на уровне, достигнутом в 2018 году. По итогам девяти месяцев компания увеличила продажи первичного алюминия на 9,8%, до 3,069 млн тонн.

— Нынешняя ценовая ситуация никак не связана с алюминием как таковым — причины здесь макроэкономические, они влияют на многие отрасли, включая алюминиевую. Восстановление цен и рост рынка в будущем по-прежнему зависят от снятия напряженности, сохраняющейся в торговых отношениях США и Китая.

По итогам первых девяти месяцев 2019 года мы видим, что в Европе спрос на первичный алюминий незначительно упал. Но в то же время автомобильная промышленность — основной драйвер отрасли — в крупнейших странах региона, в особенности в Германии и Турции, постепенно стабилизируется.

В Северной Америке за этот же период спрос на алюминий также сократился — в пределах 2%. Но увеличение среднего возраста эксплуатируемых автомобилей на североамериканском континенте почти до 12 лет дает право на позитивные прогнозы в отношении производства автомобилей в ближайшем будущем.

Более того, требования регуляторов к снижению выбросов автомобилей требуют снижения их веса, что невозможно без применения алюминия, и рост потребления листового алюминия автопромом уже сейчас выражается в двухзначных цифрах.

Увеличивается, пусть и незначительно, спрос на одном из крупнейших и самых динамичных рынков — индийском, но темпы его ниже, чем были в начале года. В других частях Азии за пределами Китая наблюдается падение спроса, которое, как мы предполагаем, носит временный характер.

Дополнительный спрос на алюминий ожидается в результате перехода многих производителей воды и напитков с пластиковой бутылки на алюминиевую банку.

В целом, по нашим оценкам, положительные тенденции, которые наблюдаются на всех рынках, должны привести к росту спроса на алюминий уже в следующем году.

Кроме того, будет расти спрос на экологически чистую продукцию, а следовательно, и на алюминий, произведенный с наименьшим углеродным следом. «Русал» — один из ведущих производителей экологически чистого алюминия в мире, и мы будем только наращивать и развивать предложение продукции под экобрендом Allow. Это уникальный, по сути, продукт: сертифицированно подтвержденные экологические показатели позволяют использовать его производителям конечной продукции с самыми высокими требованиями к снижению углеродного следа.

— Если цены на алюминий будут и дальше находиться на низком уровне, то есть ли механизмы для стимулирования их подъема? И какую роль в этом может сыграть «Русал»?

— Как я отметил выше, торговые разногласия между США и Китаем способствуют сохранению неопределенности на рынке. Эта неопределенность в сочетании с глобальным сокращением промышленного роста может негативно отразиться на ценах на алюминий в конце текущего года. Мы считаем, что урегулирование торгового конфликта между крупнейшими экономиками мира, рост промышленной активности на ключевых рынках будут способствовать стабилизации в том числе мирового рынка алюминия и цен, которые сейчас далеки от справедливых.

— За границей могут обойтись без алюминия «Русала». Тогда остается российский рынок, на котором компания продает алюминий по ценам выше, чем на LME. Почему бы компании не снизить цены для отечественных потребителей, используя, например, механизм скидок?

— Не соглашусь с вами по всем пунктам. Во-первых, история как раз показала, что на мировом рынке обойтись без нашего металла и сплавов очень сложно. Надо всегда помнить и понимать, что мы живем в глобальном мире, экономические и хозяйственные связи в котором формируются годами, если не десятилетиями. «Русал» — один из крупнейших производителей алюминия, часть мировой производственной цепочки. Его нельзя просто так исключить из рынка. И это не прихоть «Русала» или наших клиентов, просто так работает рынок: чтобы быть конкурентными, чтобы предлагать потребителям лучший товар по лучшей цене, без долгосрочного планирования, качественного сырья и материалов не обойтись. «Русалу» в этом отношении есть что предложить своим клиентам — это и уникальные сплавы, большую часть которых мы разрабатываем сами с учетом потребностей конкретного потребителя. Наш металл, продаваемый под брендом Allow, привлекает все большее внимание клиентов, которым важно демонстрировать максимально низкий углеродный след на всех этапах производства. Но самое важное: «Русал» — это еще и репутация надежного партнера, которой мы гордимся и дорожим. Несмотря на любые сложные обстоятельства, с которыми нам приходилось сталкиваться, «Русал» полностью выполнял все свои обязательства.

А что касается цены — ее формирует рынок, и складывается она из многих составляющих. Мы как глобальная компания не можем игнорировать правила рынка, так как в долгосрочной перспективе от этого не выиграет никто: ни «Русал», ни российские производители. Кроме того, напомню, что, согласно предписанию антимонопольного органа России, мы обязаны выполнять в приоритетном порядке запросы российских клиентов, и от своих партнеров мы никогда нареканий не получали, так как поставляем на отечественный рынок продукцию действительно мирового качества.

— Как вы оцениваете положение дел на российском рынке алюминия? Есть ли предпосылки к его расширению, учитывая трудности, испытываемые промышленностью и строительством? Какие отрасли могут стать драйвером этого процесса?

— С 2016 года, то есть на протяжении последних четырех лет, объем экспорта российских алюминиевых полуфабрикатов и готовых изделий из алюминия превышает объем импорта. Но структура экспорта и импорта существенно различается. Экспорт в основном приходится на прокатную продукцию и фольгу (плиты, листы, лента) для производства упаковки и продукции машиностроения, а также на прутковую экструзию, то есть на те отрасли, где мы имеем развитые компетенции еще с советских времен.

Подавляющая часть импорта — это продукция потребительского сектора: радиаторы отопления, посуда, профиль для мебели, автомобильные колесные диски, полуфабрикаты для строительства и отделки.

Сейчас примерно 20% общего потребления приходится на импортную продукцию. С одной стороны, эта доля не так уж велика, особенно в сравнении с цифрами начала 2010-х годов, когда она достигала половины общего потребления. Более того, сокращение доли импорта до нуля не будет полезным для российской алюминиевой отрасли в плане развития конкуренции и улучшения качества продукции, да и просто разумности: всегда есть какая-то доля уникальной продукции, которую нерационально производить внутри страны из-за малого объема спроса.

Примерно половину существующего объема импорта невозможно заместить внутренним производством по причине или полного отсутствия аналогичных производств, или недостаточного объема мощностей для удовлетворения спроса. Речь идет прежде всего о плоском прокате с современными покрытиями, используемом в строительной отрасли, крупногабаритном транспортном профиле, колесных дисках. И, на наш взгляд, именно на этих направлениях необходимо сосредоточиться для развития отрасли и экономики в целом, так как давайте не будем забывать, что алюминиевая отрасль — это еще и база для высокотехнологичных производств разных направлений промышленности.

— Однажды вы сказали, что в России не мешало бы наладить производство алюминиевых автомобилей. Вы по-прежнему так думаете?

— Речь шла о мировом тренде, который заключается в увеличении доли алюминия в современном автомобиле. Он легче других материалов, что обеспечивает заметное снижение выбросов углекислого газа при эксплуатации транспортного средства. В нашей стране, где на одну семью все чаще приходится уже по две машины и перед многими регионами стоит задача улучшить экологические показатели, в том числе за счет модернизации городского автопарка, увеличение потребления алюминия в этой области могло бы способствовать решению более масштабной задачи.

В России применение алюминия в автопроме пока гораздо ниже, чем в европейских странах,— почти в два с половиной раза, что прежде всего связано с модельным рядом автомобилей, собираемых в нашей стране. Подавляющее большинство из них — это экономичные автомобили компактного и среднего классов, в которых основная доля используемого алюминия приходится на колесные диски и элементы силовой линии (детали двигателя и трансмиссии).

Другая причина низкой доли российского автопрома в наших продажах обусловлена тем, что, несмотря на огромные мощности по сборке автомобилей, уровень локализации производства алюминиевых компонентов в России остается крайне низким.

Алюминий может быть более востребованным в строительстве, транспортном машиностроении, автомобилестроении, мостостроении, то есть практически во всех областях, от которых зависит качество жизни в наших регионах. Поэтому мы будем поддерживать развитие отечественных компетенций в этих сферах.

— Каковы планы «Русала» на развитие производства до конца 2019 года и на ближайшие пару лет? В частности, в какие сроки предполагается завершить строительство Тайшетского алюминиевого завода? Будет ли мощность Богучанского доводиться до 588 тыс. тонн в год?

— В течение 2019 года мы постепенно восстанавливаем объемы продажи продукции с добавленной стоимостью (ПДС) и достигли 40% продаж ПДС в общем объеме реализации по итогам третьего квартала по сравнению с 29% в первом квартале. Ожидаем, что доля ПДС нормализуется в начале 2020 года, по итогам завершения периода контрактации.

Наши планы по строительству Тайшета остаются в силе, Богучанский завод также набирает обороты. БоАЗ мы строим в партнерстве, поэтому строительство второй серии — это предмет обсуждения с нашим партнером.

Записал Леонид Хазанов