Кому достались 11 направлений ответственности за развитие технологий

«Дорожные карты» за текущий год эволюционировали от рядовых планов в рамках федерального проекта до стратегических и основополагающих концепций технологического лидерства. Это продукты коллективного творчества самых разных групп: в разработку были вовлечены и стартапы, и научное сообщество, и крупнейший бизнес, и непосредственно органы госвласти.

«Дорожную карту» по направлению «Мобильные сети связи пятого поколения» разработал «Ростех» совместно с «Ростелекомом». За развитие карт по направлениям «Распределенный реестр» (блокчейн), «Интернет вещей» и «Квантовые сенсоры» также отвечает «Ростех». За «дорожные карты» по развитию «Квантовых вычислений» и «Квантовой связи» отвечают соответственно «Росатом» и РЖД. Картой по развитию «Искусственного интеллекта» занимается Сбербанк параллельно с разработкой отдельного одноименного федерального проекта и соответствующей стратегией. Также планируются к подписанию соглашения с правительством по развитию отдельных высокотехнологических направлений, в рамках которых также подразумевается разработка соответствующих «дорожных карт»: «Новые поколения микроэлектроники и электронно-компонентной базы» с «Ростехом», «Новые производственные технологии» с «Ростехом» и «Росатомом»; «Спутниковая связь» с «Роскосмосом». Ряд направлений сегодня остается без технологических лидеров в лице конкретных государственных компаний: «Технологии виртуальной и дополненной реальности» и «Робототехника и сенсорика» обеспечены лишь «дорожными картами», разработанными ранее по конкурсу в рамках федерального проекта Дальневосточным федеральным университетом и «Иннополисом» соответственно.

Дмитрий Бутрин