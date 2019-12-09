На погранкорабле «Петропавловск-Камчатский» в Кронштадте прошла церемония поднятия флага

В Кронштадте на территории внешней сдаточной базы Зеленодольского завода им. А.М. Горького состоялась церемония поднятия флага на новом пограничном сторожевом корабле «Петропавловск-Камчатский». В мероприятии приняли участие представители районной администрации, управления ФСБ, руководство завода, а также представители предприятий-контрагентов и ветераны ФСБ России, сообщили в пресс-службе Смольного.

ПСКР «Петропавловск-Камчатский» — это второй корабль серии 22100, построенный на Зеленодольском судостроительном заводе и первый серийный. Он был заложен 15 июня 2015 года и спущен на воду 1 июня 2018 года. ПСКР «Петропавловск-Камчатский» передан береговой охране пограничной службы ФСБ России. После оформления всех документов корабль отправится к месту несения службы.