«СУ-10» получило контракт на строительство школы в Уфе за 1,08 млрд рублей

Управление капитального строительства Башкирии по итогам аукциона 6 декабря заключит контракт стоимостью 1,082 млрд руб. на строительство второй очереди образовательного центра в микрорайоне Инорс с ООО «Фирма СУ-10» (входит в группу «СУ-10» предпринимателя Валерия Мансурова). Контракт предполагает строительство школы на 1,65 тыс. мест. Его начальная цена составляла 1,29 млрд руб.

«СУ-10» предложило исполнить работы с дисконтом 16,5%. Вторым претендентом на получение контракта было ООО «Дортрансстрой», предложившее исполнить работы за 1,089 млрд руб. В 2016 году «Дортрансстрой» получал контракт стоимостью 258 млн руб. на подготовку площадки для строительства этого объекта, а «Фирма СУ-10» — контракт стоимостью 244 млн руб. на строительство первой очереди центра — детского сада на 343 мест.

Средства выделяются бюджетом республики. Работы должны быть завершены до 31 августа 2021 года.

Майя Иванова