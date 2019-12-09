Галерея «Год живописи» открыла выставку «Она»

Галерея «Год живописи» собрала гостей на вернисаж: 30 ноября при поддержке «Росбанка» (часть международной финансовой группы Societe Generale в России) и министерства культуры Красноярского края в «Ауди Центр Красноярск» состоялось открытие коллекции «Она» скульптора Антона Тырышкина. Экспозиция представляет скульптуры, эмали, лайт-боксы, графику и инсталляцию. «Она» вступает в диалог с новым пространством: произведения искусства и автомобили находят общий язык в родственных материалах и процессах создания. Объединённые металлом – скульптуры и машины – равноправные объекты страсти автора и автомобилиста.

Презентация выставки «Она» и автомобиля Audi Q3 прошла в атмосфере праздника. Творческий союз Антона Тырышкина, «Ауди Центр Красноярск» и галереи «Год живописи» привлек внимание и интерес аудитории: первыми посетителями выставки «Она» стали постоянные зрители и верные друзья галереи, коллеги автора по цеху, а в течение всего дня и до вечера с новыми автомобилями и высоким искусством знакомились клиенты «Ауди Центр Красноярск».

С приветственным словом на вернисаже выступил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов: «Галерея «Год живописи» в Красноярске – это яркий и амбициозный проект, направленный на развитие профессионального изобразительного искусства. На хрупких плечах организаторов уже десятки проведённых вернисажей и выставок. Многие из нас в последние месяцы с тревогой следили за проектом и активно помогали в поисках нового помещения… К счастью, современное искусство многогранно и форматы его воплощения иногда поражают воображение, а крупные мировые бренды уже не мыслят себя без сочетания с произведениями искусства, а многие и сами являются ими. И вот сегодня мы стали свидетелями нового сотрудничества – яркой и успешной коллаборации между галереей и «Ауди Центр Красноярск», в котором состоялось совместное открытие выставки «Она» скульптора Антона Тырышкина и презентация нового автомобиля Q3…»

Стоит сказать, что с первых дней работы галереи партнером проекта является Росбанк, который поддерживает выставки «Года живописи». Экспозиция А. Тырышкина «Она» не стала исключением.

Выставка «Она» открыта для бесплатного посещения в часы работы «Ауди Центра Красноярск». В субботу и воскресенье с 12 до 18 часов – традиционные экскурсии галеристов в начале каждого часа. Мастер-классы – по отдельному графику.

«Ауди Центр Красноярск»: ул. Партизана Железняка, 46 «г».

Телефон: 222 07 02

http://artgod.ru/

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