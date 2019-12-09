Титул «Мисс Вселенная-2019» получила представительница ЮАР

Обладательницей титула «Мисс Вселенная» 2019 года стала представительница Южно-Африканской Республики (ЮАР) Зозибини Тунзи. Корону ей вручила победительница прошлого года уроженка Филиппин Катриона Грэй. Конкурс красоты проходил в американском городе Атланта.

Второе и третье места заняли представительница Пуэрто-Рико Мэдисон Андерсон и мексиканка София Арагон. Россия в этом году пропустила конкурс из-за сложностей с оформлением визы в США.

Конкурс «Мисс Вселенная» проводят с 1952 года. Его победительница получает драгоценную корону и в течение года ездит по миру, принимая участие в благотворительных мероприятиях.