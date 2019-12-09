Как Запад вводил санкции за Донбасс

В марте 2014 года западные страны начали вводить санкции за «подрыв территориальной целостности Украины», связанные с присоединением Крыма и обострением ситуации в Донбассе. Одной из первых была Канада, которая 5 марта прекратила военное сотрудничество с Россией. 17 марта пакеты санкций против российских чиновников, впоследствии неоднократно расширявшиеся, ввели США, Евросоюз и Канада. Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР впервые были включены в черные списки 28 апреля: под запрет на въезд в Евросоюз, блокировку активов и собственности попали, в частности, «народный губернатор» Луганской области Валерий Болотов, тогдашние лидеры ДНР Андрей Пургин, Денис Пушилин, Игорь Стрелков и другие. 20 июня лидеров самопровозглашенных республик начали вносить в санкционные списки США. 11 июля ЕС согласовал расширение списка на 72 человека, в него, в частности, попали премьеры ДНР и ЛНР Александр Бородай и Марат Баширов.

16 июля США ввели новый пакет санкций в отношении ряда российских чиновников, компаний и банков, кроме того, в список внесли ДНР и ЛНР. 17 июля в Донецкой области был сбит Boeing 777, что стало поводом для дальнейшего ужесточения санкций. 26 июля вслед за США и Канадой Евросоюз внес в список ЛНР, ДНР, а также «Всевеликое войско Донское», «Луганскую гвардию» и некоторые другие организации. 29 ноября того же года в списки был добавлен ряд общественно-политических организаций: «Мир Луганщине», «Свободный Донбасс» и другие.

16 февраля 2015 года санкциям ЕС подвергся ряд вооруженных формирований ДНР и ЛНР: батальоны «Спарта», «Заря», «Оплот» и другие. Санкционные списки донбасских чиновников и учреждений периодически расширяются: так, 26 января 2018 года США ввели санкции против десяти министров ДНР и ЛНР, 8 ноября того же года под санкции попало донецкое министерство госбезопасности, а позже — чиновники из центризбиркома ДНР.

В последний раз на данный момент санкции ЕС продлевались 13 сентября 2019 года: всего с учетом списков за Крым под санкциями за дестабилизацию на Украине находятся более 170 физлиц и 44 организации и компании. США продлили санкции на год 4 марта 2019 года. Всего под американскими санкциями в связи с украинскими событиями находятся более 200 человек и около 450 компаний и организаций.