Британская спецслужба ищет «российский след» в утечке правительственных документов

Британская спецслужба расследует предполагаемую роль Кремля в утечке правительственных торговых документов, которая имеет «отличительные признаки» российского вмешательства, передает The Sunday Times.

Должностным лицам Центра правительственной связи (спецслужба королевства) кабинетом министров было поручено «объяснить» происхождение документов Великобритании и США, попавших в открытый доступ. Они были использованы лидером лейбористов Джереми Корбином в качестве «доказательства» того, что консерваторы хотят включить Национальную службу здравоохранения в будущие торговые сделки.

Расследование утечек документов Департамента международной торговли, которые были распространены на сайте Reddit, позволит выяснить, несут ли ответственность хакеры, поддерживаемые государством, и изучить возможность причастности недовольных госслужащих. Кроме Reddit документы были выложены на трех немецкоязычных сайтах и в Twitter. У них был похожий шаблон распространения — включая грамматические ошибки.

Ранее Минфин США объявил очередную войну российским хакерам. Ведомство ввело санкции против группировки Evil Corp, что переводится как «корпорация зла». Она известна тем, что похитила больше $100 млн из 300 банков в 40 странах.

Ущерб от действий «Корпорации зла» попытались оценить и в Великобритании. В Национальном агентстве по борьбе с преступностью заявили, что группировка больше десяти лет атаковала британские компании, из-за чего экономика страны потеряла сотни миллионов фунтов стерлингов.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Хакерский след привел в Россию».