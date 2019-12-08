«Спартак» проиграл «Ростову» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» проиграли «Ростову» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Голы забили: Зайнутдинов (22, 83), Ионов (53), Чистяков (79) — Понсе (81).

«Спартак» с 22 очками занимает 10 место в турнирной таблице. «Ростов» с 34 — 3.

В следующем туре «Спартак» сыграет со столичным «Динамо». «Ростов» встретится с грозненским «Ахматом».

Фанаты столичного клуба оставили свою трибуну на 30-й минуте матча в знак протеста против действий полиции. Протест из-за действий полицейских по отношению к фанатам организовало объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия», призвав активных болельщиков покидать стадионы на 30-й минуте всех матчей тура в знак протеста против жестких действий санкт-петербургской полиции.