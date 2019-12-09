ОЭЗ наращивает резидентов

По данным “Ъ”, сегодня на экспертный совет особой экономической зоны «Санкт-Петербург» выйдут один потенциальный и три действующих резидента ОЭЗ. Общий объем заявленных инвестиций составляет 9,1 млрд рублей, часть этих средств — расширение существующих мощностей до второй очереди. На площадку «Новоорловская» впервые выйдет «дочка» Россетей — АО «НИЦ ЕЭС»,— которая планирует разместить в Петербурге лабораторию для испытаний цифрового оборудования электросетевого комплекса. Среди действующих резидентов, намеренных расширить деятельность,— производитель газотурбинных двигателей, комплекс по изготовлению полимерных композиционных материалов и компания, занимающаяся поставками медоборудования.

НИЦ ЕЭС, которая занимается сдачей в аренду и эксплуатацией объектов коммерческой недвижимости Россетей, скорее всего, будет вести технико-внедренческую деятельность на территории ОЭЗ. Как сообщили “Ъ” в НИЦ ЕЭС, на территории 8,4 га планируется создать «Интеллектуальную лабораторию цифровых сетей», которая может тестировать на полигоне цифровое оборудование электросетевого комплекса. Компания планирует арендовать земельный участок и 60 кв. м в здании на площадке «Новоорловская». Объем инвестиций в проект — 2,2 млрд рублей, ввод в эксплуатацию поделен на этапы: первый — в IV кв. 2020 года, второй — в III кв. 2021 года. Подробности по проекту в НИЦ ЕЭС не предоставили, также не пояснив мотивов смены основной деятельности.

Три действующих резидента — ООО «НПЦ "ЛКТ"» (производит лопатки, компрессоры и турбины), ООО «ЛС-инжиниринг» (компания «Лазерные системы» работает на площадке с 2007 года) и АО «СмитХелскеа» (петербургской компании Smith Healthcare) — могут скорректировать проекты, реализуемые в ОЭЗ. Так, НПЦ "ЛКТ" планирует запустить производство малоразмерных газотурбинных двигателей. В мае компания уже запрашивала дополнительные площади в бизнес-центре ОЭЗ с целью расширения разработок для головного Уральского завода гражданской авиации. В рамках второй очереди компания может построить производственный комплекс общей площадью 1,4 тыс. кв. м и арендовать земельный участок площадью 1,6 га. Первый этап строительства планируется завершить в 2022 году, второй — в 2025 году. При этом компания увеличивает объем заявленных в проект инвестиций на 47%, до почти 4 млрд рублей. В компании отказались от комментариев, сославшись на «конфиденциальный характер инвестпроекта».

«ЛС-инжиниринг» ведет строительство производства на площадке ОЭЗ «Нойдорф» в Стрельне в 2012 году. Завод площадью 6 тыс. кв. м включает производственные, конструкторские и офисные помещения. Компания производит метеокомплексы, системы контроля промышленной безопасности, выпускает алкорамки, а также запустила серийный выпуск станков 3d-печати из металлических порошков (см. “Ъ” от 28.02.2019). По планам «ЛС-Инжиниринг» на новом участке площадью 1,8 га появится научно-производственный комплекс по разработке и изготовлению полимерных композиционных материалов общей площадью 10 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию первой очереди производства запланирован на 2023 год, второй — на 2025 год. Объем заявленных резидентом инвестиций увеличился с 6 млн рублей до 710,1 млн рублей. По словам источника “Ъ”, близкого к компании, проект связан с потенциальной поставкой материалов для предприятий Крайнего Севера, в том числе одним из ключевых инвесторов выступает Ненецкая нефтяная компания. В компании оперативные комментарии на запрос “Ъ” не предоставили.

Резидент ОЭЗ петербургская компания Smith Healthcare, которая реализует проект по производству медицинского оборудования для диализных процедур, планирует увеличить объем инвестиций в проект более чем в два раза, до 2,2 млрд рублей, и завершить строительство предприятия в III кв. 2021 года. В компании на запрос и звонок “Ъ” не ответили. Smith Healthcare занимается комплексным оснащением медучреждений оборудованием Philips, B. Braun, Johnson & Johnson, Abbot и других крупных мировых производителей (см. “Ъ” от 20.12.2017). Эксперты отмечали, что на фоне политики по импортозамещению производства по расходным материалам для гемодиализа на территории РФ обеспечивают высокие преференции для производителя, гарантируя ему государственные заказы в будущем.

В Санкт-Петербурге сегодня действуют две площадки ОЭЗ площадью 19 га (Нойдорф) и 163 га (Новоорловская), общее количество резидентов которых 55 компаний. Объем вложений федеральных и региональных средств в создание и развитие ОЭЗ составляет 16,8 млрд рублей. Налоговые отчисления резидентов составляют 15,5 млрд рублей, в ОЭЗ ожидают, что к концу следующего года объем налоговых отчислений составит 18 млрд рублей.

Яна Войцеховская